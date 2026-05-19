„Kryminalistyczo-prawne aspekty przestępczości intelektualnej" - podsumowanie konferencji w Kielcach
Data publikacji 19.05.2026
W dniach 13-15 maja 2026 roku w Kielcach odbyła się konferencja pt. „Kryminalistyczno-prawne aspekty przestępczości intelektualnej". Organizatorem konferencji było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Partnerem konferencji było Stowarzyszenie Sygnał.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Patentowego RP, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policji, a także liczne grono branży medialnej, e-commerce oraz Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, PACA Stowarzyszenia na rzecz Zwalczania Podróbek, Philip Morris Polska.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała podinsp. Ewelina Mączkorowska Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz Teresa Wierzbowska Prezeska Stowarzyszenia Sygnał, które w specjalnym wystąpieniu do uczestników podkreśliły jak ważne w ochronie własności intelektualnej są: współpraca sektora prywatnego z organami ścigania, działalność szkoleniowa oraz wsparcie legislacyjne.

W obliczu wciąż dość dużej skali naruszeń praw autorskich i własności przemysłowej konferencja stała się ważnym forum wymiany myśli. Podczas trzech paneli dyskusyjnych eksperci omówili najnowsze strategie i wyzwania w walce z piractwem tv i nieautoryzowanym wykorzystaniem twórczości w sieci oraz obrotem towarami podrobionymi, a także jak skutecznie stosować procedury blokowania napływu podróbek.

Konferencja miała szczególny charakter, wydarzenie połączone było z obchodami jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Sygnał na rzecz ochrony praw własności intelektualnej.

