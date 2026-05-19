Radomscy policjanci zabezpieczyli papierosy o wartości ponad 1,7 miliona złotych Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zabezpieczyli ponad 50 000 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych. 46-letni mieszkaniec Radomia odpowie za przestępstwo karnoskarbowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad 1 700 000 złotych.

Funkcjonariusze zwalczający przestępczość ekonomiczną wykonując czynności mające na celu wyeliminowanie z rynku nielegalnych wyrobów tytoniowych ustalili, że na jednej z posesji na terenie Radomia mogą znajdować się wyroby bez wymaganej przepisami akcyzy.

Podczas przeszukania pomieszczeń, w garażu policjanci znaleźli kartony zawierające papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 50 tysięcy paczek papierosów. Wstępne wyliczenia wskazują, że wprowadzenie tego towaru do obrotu mogło narazić Skarb Państwa na straty przekraczające ponad 1,7 miliona złotych z tytułu niezapłaconych podatków i należności akcyzowych.

46-letni mieszkaniec Radomia odpowie za przestępstwo karnoskarbowe, za które grozi wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności.