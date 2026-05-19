Podpalał lasy w powiecie radzyńskim. W przeszłości próbował zostać strażakiem! Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Zatrzymaliśmy 37-letniego mężczyznę, który w kwietniu i maju br. sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego. Dzięki reakcji strażaków pożary zostały szybko opanowane. Sam podpalacz w przeszłości chciał zostać zawodowym strażakiem, a następnie próbował przystąpić do OSP. Pożary sprowadzały ogromne zagrożenie, ponieważ wybierał dni, w których było wietrznie, a ściółka od dłuższego czasu miała małą wilgotność. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Na terenach należących do Nadleśnictwa w Radzyniu Podlaskim w ostatnich tygodniach (kwiecień, maj) dochodziło do pożarów lasów. Okoliczności zdarzeń oraz zebrany materiał dowodowy wskazywały na celowe podpalenia. Przeprowadzono szczegółową analizę miejsc, w których dochodziło do zapalenia się ściółki leśnej. Miejsca, w których rozniecany był ogień znajdowały się w większości na terenie gminy Kąkolewnica. Jedno zdarzenie odnotowano na terenie gminy Wohyń. Dzięki interwencji strażaków pożary zostały szybko opanowane.

Ustalenia dzielnicowej gminy Kąkolewnica, a także działania operacyjne policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim pozwoliły na wytypowanie sprawcy podpaleń, który w piątek (16 maja br.) został zatrzymany.

Mundurowi potwierdzili, że 37-letni mężczyzna podpalał lasy na terenie powiatu w ciągu ostatnich tygodni. Zdarzało się także, że później obserwował pracę strażaków. Pożary sprowadzały ogromne zagrożenie dla mienia, ponieważ wybierał dni, w których było wietrznie, a ściółka od dłuższego czasu miała małą wilgotność. Dodatkowym utrudnieniem i zagrożeniem był fakt, że do podpaleń dochodziło o różnych porach dnia i tylko dzięki czujności służb ratunkowych i ich szybkiemu i sprawnemu działaniu, ogień nie rozprzestrzeniał się na dużym obszarze.

37-letni mieszkaniec gminy Kąkolewnica przyznał się do 6 podpaleń. Wczoraj Sąd przychylił się do wniosku radzyńskiej policji oraz prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy wobec mężczyzny w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawca podpaleń w przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty do PSP ani do OSP .

Za sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.