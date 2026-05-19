40-letni odbierak tymczasowo aresztowany za udział w oszustwie „na inwestycje” Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną z bytomskiej komendy zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który pełnił funkcję tak zwanego odbieraka w procederze oszustwa „na inwestycje”. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a decyzją Sądu Rejonowego w Bytomiu został tymczasowo aresztowany. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Z relacji poszkodowanej wynika, że natrafiła w internecie na ofertę zachęcającą do inwestowania środków finansowych za pośrednictwem platformy. Jej wiarygodność potwierdzały reklamy z udziałem osób podających się za zadowolonych inwestorów.

Kobieta, nie posiadając doświadczenia w inwestowaniu, zdecydowała się zaufać platformie. Po rejestracji została objęta „indywidualną opieką analityka”, który instruował krok po kroku, jakie kroki i decyzje ma podejmować. Pokrzywdzona otrzymała również dostęp do konta inwestycyjnego. Saldo systematycznie rosło, co utwierdzało ją w przekonaniu, że proceder ten przynosi realne korzyści.

Rzekome "inwestowanie" trwało przez blisko miesiąc. W pewnym momencie kobieta została powiadomiona o konieczności opłacenia odsetek od zysków. Wtedy pokrzywdzona wraz ze swoim mężem zorientowali się, że padli ofiarą oszustów.

Bytomscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną po przyjęciu zawiadomienia rozpoczęli czynności, które doprowadziły do ustalenia danych tzw. odbieraka. Był to 40-letni obywatel Ukrainy, którego policjanci zatrzymali 16 maja na terenie Bytomia. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ogłoszenie mężczyźnie zarzutów oszustwa, a także jego usiłowania.

Na wniosek policjantów oraz prokuratora Sąd Rejonowy w Bytomiu zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat więzienia. Ponadto policjanci ustalili, że to nie jedyne oszustwo, którego się dopuścił działając w podobny sposób. Czynności w tej sprawie nadal trwają, a stróże prawa nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Niemal każdego dnia do policjantów zgłaszają się osoby, które zostały oszukane, często tracąc oszczędności życia.

Dlatego też apelujemy o szczególną ostrożność:

nie wierzmy w obietnice szybkiego i gwarantowanego zysku,

nie przekazujmy pieniędzy nieznanym osobom ani podmiotom,

nie instalujmy oprogramowania do zdalnej obsługi komputera na prośbę rzekomego doradcy,

każdorazowo weryfikujmy legalność firmy inwestycyjnej w oficjalnych rejestrach.

Pamiętajmy, że w świecie finansów nie ma gwarantowanych, wysokich zysków bez ryzyka. Jeśli mamy wątpliwości co do wiarygodności rozmówcy lub oferty inwestycyjnej, przerwijmy kontakt. Szybka reakcja może uchronić nas przed utratą oszczędności życia.