Zarzuty wobec podejrzanego o udział w oszustwie „na legendę” Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Zarzuty udziału w oszustwie przy wykorzystaniu tak zwanej metody "na policjanta” usłyszał 40-latek zatrzymany przez olsztyńskich kryminalnych. Mężczyzna jest podejrzany o to, że odebrał od oszukanej seniorki 48 tys. zł. Do zakończenia postępowania będzie musiał meldować się na policyjnym dozorze. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pracowali nad sprawą oszustwa, do którego doszło 7 maja tego roku - wtedy 94-letnia mieszkanka miasta odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza Policji. Rozmowy przebiegały w podobny sposób, jak przy większości oszustw przy wykorzystaniu tak zwanej „metody na policjanta”. Seniorka została przekonana o tym, że zorganizowana grupa przestępców zaplanowała kradzież pieniędzy, które ta zgromadziła w swoim mieszkaniu. Najlepszym sposobem na to, żeby nie stracić gotówki, miało być przekazanie jej funkcjonariuszowi.

Seniorka uwierzyła w historię opowiedzianą przez oszustów i oddała „policjantowi” 48 tys. zł.

Śledczy ustalili tożsamość mężczyzny, który wcielił się w rolę funkcjonariusza i odebrał gotówkę. 40-latek został zatrzymany siedem dni po zdarzeniu, usłyszał zarzuty i złożył wyjaśnienia. Do czasu zakończenia postępowania będzie musiał meldować się na policyjnym dozorze. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Olsztynie / mw)

Deskrypcja wideo: Policjanci kryminalni podczas czynności procesowych z zatrzymanym.