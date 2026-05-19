Agresja wobec policjantów zakończyła się aresztem Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj 49-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego trafił na trzy miesiące do aresztu po agresywnym zachowaniu wobec interweniujących policjantów. Pijany mężczyzna nie tylko znieważył funkcjonariuszy i kierował wobec nich groźby, ale także zaatakował jednego z nich podczas zatrzymania. Teraz poniesie tego konsekwencje.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 16.05.2026 r., w jednej z miejscowości na terenie gminy Pakość. Policjanci zostali skierowani na interwencję w związku z awanturującym się pijanym mężczyzną. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce od razu skontrolowali trzeźwość agresora. Okazało się, że ma prawie 1,7 promila alkoholu w organizmie. Niestety nie zważał on na interweniujących policjantów i cały czas był agresywny, a dodatkowo wulgarny. Na domiar złego w pewnym momencie zaatakował jednego z policjantów. Mężczyzna został obezwładniony i prosto z interwencji trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie trzeźwiał.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących gróźb karalnych, znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz zmuszania do odstąpienia od czynności służbowych.

Wczoraj, 18.05.2026 r., sąd przychylając się do wniosku śledczych i prokuratora, zastosował wobec mieszkańca powiatu inowrocławskiego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Przypominamy, że za znieważenie policjanta grozi grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie do roku, z kolei za naruszenie nietykalności cielesnej, groźby i wywieranie wpływu można trafić za kraty nawet na 3 lata.