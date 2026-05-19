Poszukiwany czerwoną notą Interpolu zatrzymany przez polską Policję Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Dzięki ścisłej współpracy polskiej Policji z australijskimi służbami zatrzymano 25-letniego obywatela Polski poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest podejrzewany o udział w wyjątkowo brutalnym zabójstwie, do którego doszło na terytorium Australii.

25-letni mężczyzna po zdarzeniu opuścił Australię i przemieszczał się po Europie, co skutkowało rozszerzeniem międzynarodowych poszukiwań na wszystkie państwa zrzeszone w Interpolu. Pomimo wcześniejszych działań prowadzonych wspólnie przez zagraniczne i polskie służby, miejsce pobytu mężczyzny przez dłuższy czas pozostawało nieznane.

Przełom w sprawie nastąpił w kwietniu 2026 roku, kiedy australijskie służby przekazały stronie polskiej nowe informacje za pośrednictwem sieci ENFAST. W działania natychmiast zaangażowali się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wydziału Poszukiwań z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Bydgoszczy, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie i Komisariacie Policji w Morągu.

Zakrojone na szeroką skalę czynności operacyjne i poszukiwawcze doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. W wyniku intensywnych działań mężczyzna zgłosił się do jednej z jednostek Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie został zatrzymany.

Obecnie podejrzany przebywa w areszcie i oczekuje na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Australii.

Polska Policja podkreśla, że skuteczna współpraca międzynarodowa oraz szybka wymiana informacji pomiędzy służbami mają kluczowe znaczenie w ściganiu sprawców najpoważniejszych przestępstw.