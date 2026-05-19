Przestępczy duet "wpadł" po kradzieży biżuterii w Wolsztynie. Mężczyzna był w zainteresowaniu policji 6 krajów w Europie Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Wolsztyńscy policjanci zatrzymali na terenie Dolnego Śląska dwoje obywateli Rumunii, którzy kilka miesięcy wcześniej ukradli złoty łańcuszek w jednym z salonów jubilerskich w naszym mieście. Jak się okazało mężczyzna wchodzący w skład przestępczego duetu miał na swoim koncie podobne kradzieże w sześciu krajach na terenie Europy. Zatrzymanie było możliwe dzięki pracy operacyjnej wolsztyńskich kryminalnych i współdziałaniu z policją kilku krajów naszego kontynentu. Wobec obojga podejrzanych zastosowane zostało tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

W pierwszych dniach maja Sąd Rejonowy w Wolsztynie zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec dwojga obywateli Rumunii – 26-letniego mężczyzny i 22-letniej kobiety. Oboje podejrzani są o kradzieże złotej biżuterii, smartfonów, kart płatniczych oraz pieniędzy, do których doszło w ciągu ostatnich miesięcy w Wolsztynie, Kargowej, Grudziądzu i Elblągu oraz we wrześniu ubiegłego roku w Katowicach.

Wolsztyńscy kryminalni, którzy zajęli się sprawą rozpoczęli swe działania w lutym tego roku, kiedy otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży złotego łańcuszka o wartości około 10.000 złotych z jednego z salonów jubilerskich w naszym mieście. Policjanci przesłuchali świadków zdarzenia oraz zabezpieczyli nagrania kilkunastu kamer monitoringu miejskiego, a także monitoringów sklepowych i osób prywatnych.

Drobiazgowa analiza gromadzonego materiału dowodowego już po dwóch dniach pozwoliła na wytypowanie samochodu, którym poruszali się sprawcy. Niestety auto zarejestrowane było na osobę, która niegdyś była jego właścicielem, a od czasu sprzedaży kilkukrotnie przechodziło w ręce kolejnych nabywców.

Policjanci rozpoczęli współpracę z innymi jednostkami w kraju ustalając prawdopodobne miejsca pobytu poszukiwanej pary. Niestety oboje bardzo często po kolejnych kradzieżach opuszczali teren naszego kraju, co znacząco utrudniało ich zatrzymanie.

Przełom nastąpił po ustaleniu, że mężczyzna jest obywatelem Rumunii, a nawiązana z tamtejszą policją współpraca pozwoliła na ustalenie jego personaliów. Jak się okazało dossier mężczyzny było bardzo bogate, ponieważ był on karany za podobne przestępstwa w Niemczech, Grecji, Holandii, Hiszpanii oraz Belgii.

Prowadzone przez Wolsztyńskich policjantów działania operacyjne dały efekty na początku maja, kiedy ustalono, że oboje podejrzewani wrócili do Polski. Pozostawiane przez nich ślady wskazywały, że mogą przebywać na terenie Wielkopolski. Pozyskana informacja bardzo szybko stała się jednak nieaktualna, co wymusiło na policjantach opracowanie kolejnych założeń dotyczących ich miejsca pobytu. Tym razem gromadzone w sprawie informacje poprowadziły policjantów na Dolny Śląsk.

6 maja na terenie jednej z Wrocławskich galerii handlowych policjanci zatrzymali przestępczą parę. Zaskoczenie obojga było tak duże, że nie podjęli najmniejszej próby ucieczki. Policjanci przeszukali zatrzymanych oraz pojazd, którym się poruszali. W efekcie zabezpieczyli złotą biżuterię nieustalonego na chwilę obecną pochodzenia.

Oboje zatrzymani doprowadzeni zostali do KPP w Wolsztynie i trafili do policyjnego aresztu. W trakcie przesłuchań przyznali się do zarzucanych im kradzieży.