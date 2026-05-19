Zaatakowali kierowcę taksówki niebezpiecznym narzędziem. Dwóch 16-latków zatrzymanych Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch nastolatków podejrzanych o zaatakowanie taksówkarza. Jeden z napastników posługiwał się niebezpiecznym narzędziem. Obaj odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich za pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

W nocy z 14 na 15 maja br. w rejonie dzielnicy Kokoszki miało dojść do pobicia kierowcy taksówki przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony był bity i kopany. Jeden z napastników miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem. W wyniku pobicia kierowca taksówki doznał licznych obrażeń ciała.

Po zdarzeniu sprawcy sami zadzwonili na numer alarmowy, informując o całym zajściu, jednak przed przyjazdem patrolu uciekli z miejsca zdarzenia. Kryminalni z Komisariatu w Osowej natychmiast zajęli się sprawą i w niedzielę zatrzymali dwóch 16-latków podejrzewanych o ten czyn.

Nieletni zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki Policji, a następnie osadzeni w policyjnej izbie dziecka. Za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich.