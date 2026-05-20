#zaginioneNIEzapomniane – gdzie jest Karolina? Data publikacji 20.05.2026 W ramach 2. edycji kampanii #zaginioneNIEzapomniane wracamy do spraw, które mimo upływu lat nadal pozostają niewyjaśnione. To historie dzieci i nastolatków, których ktoś wciąż wypatruje, o których ktoś codziennie myśli i których miejsca przy stole od dawna pozostają puste. Dziś przypominamy sprawę zaginięcia Karoliny Siwek. Miała zaledwie 14 lat, kiedy ślad po niej urwał się bezpowrotnie.

4 czerwca 1999 roku Karolina nie dotarła do szkoły w Połańcu w województwie świętokrzyskim. Tego dnia była jeszcze widziana na terenie miasta w towarzystwie koleżanki z klasy oraz dwóch starszych kolegów. Później ślad po niej zaginął.

Przez lata policjanci sprawdzali i weryfikowali wiele informacji dotyczących tej sprawy. Pojawiały się kolejne wątki, tropy i sygnały, które mogły prowadzić do wyjaśnienia tego, co wydarzyło się tamtego dnia. Niestety do dziś nie udało się ustalić, co stało się z Karoliną.

Dla jej bliskich czas zatrzymał się właśnie wtedy. Jej mama, pani Zofia Siwek, mówi dziś: - Karolinka to bardzo sympatyczna, miła i drobna dziewczynka. Karolinko, mimo upływu ćwierć wieku bez Ciebie, wciąż czekamy na wyjaśnienie, co Cię spotkało. Prosimy, aby osoba, bądź osoby, które wiedzą i znają sprawę odezwały się i pomogły ją wyjaśnić.

Obok zdjęcia Karoliny z czasu zaginięcia publikujemy przygotowaną przez ekspertów progresję wiekową pokazującą, jak mogłaby wyglądać jako dorosła kobieta. Aktualnie przez biegłego z zakresu antroposkopii przygotowywana jest kolejna progresja wiekowa Karoliny, już jako dojrzałej kobiety. Niedługo będzie dostępna na stronie zaginieni.policja.pl

Być może ktoś widział coś, co wtedy wydawało mu się nieistotne dla rozwiązania sprawy. Jeśli posiadasz informacje, które mogą pomóc, skontaktuj się z Policją lub Fundacją ITAKA - zadzwoń: 112 lub 116 000, napisz: cpozkgp@policja.gov.pl. Nawet niepozorna wiadomość może pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy.

Wciąż czekamy na Niezapominajki

W ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane polska Policja wspólnie z Fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych przypomina historie najmłodszych dzieci i nastolatków, którzy zaginęli przed laty i już nigdy nie wrócili do domu. Chcemy pokazać, że mimo upływu lat te sprawy nadal są żywe, a bliscy bohaterów tych tragicznych historii wciąż czekają na odpowiedzi.

Już 25 maja – w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki – będziemy solidaryzować się z rodzinami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci.

My wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie, co się wówczas wydarzyło i czekamy na Niezapominajki.

Patronat honorowy nad kampanią społeczną objęła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis, BKS KGP

