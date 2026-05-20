Zarzuty dla dwóch mężczyzn po serii niebezpiecznych zdarzeń w sklepie Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 39 lat, którzy działając wspólnie i w porozumieniu mieli dopuścić się czynów stwarzających poważne zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia.

Z ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wynikało, że podejrzani wybili szybę w jednym ze sklepów, a następnie do jego wnętrza wrzucili podpalony niebezpieczny, łatwopalny środek, co doprowadziło do powstania pożaru w obiekcie. W wyniku zdarzenia straty zostały oszacowane na kwotę nie mniejszą niż 200 tysięcy złotych.

W kolejnym dniu mężczyźni mieli rozprowadzić wewnątrz czynnego sklepu substancję o silnie żrącym i drażniącym zapachu, powodując zagrożenie dla osób przebywających w obiekcie oraz konieczność podjęcia działań zabezpieczających.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego ( art. 171 § 1 kk ), uszkodzenia mienia (art. 288 § 1 kk) oraz zmuszania do określonego zachowania (art. 191 § 1 kk).

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno, do którego przychylił się prokurator, sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

( KWP w Szczecinie / mw)