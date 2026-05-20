Policyjna eskorta elektrycznego wózka inwalidzkiego na obwodnicy miasta Data publikacji 20.05.2026

Wczoraj o godzinie 16.00, jarosławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który porusza się na obwodnicy miasta w stronę Przemyśla, elektrycznym wózkiem inwalidzkim.

Niezwłocznie na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze jarosławskiej komendy. Mężczyzna jechał prawą stroną jezdni, co w znacznym stopniu ograniczało jego możliwość obserwowania nadjeżdżających pojazdów i mogło doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Funkcjonariusze, dbając o bezpieczeństwo 57-latka oraz innych uczestników ruchu drogowego, podjęli działania mające na celu zabezpieczenie przejazdu i bezpieczne eskortowanie mężczyzny poza odcinek drogi o dużym natężeniu ruchu.

Policjanci przeprowadzili również rozmowę z mieszkańcem powiatu jarosławskiego pouczając go. Przypomnieli mu o zasadach prawidłowego poruszania się po drogach publicznych. W przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych osoby poruszające się pieszo, a także użytkownicy wózków inwalidzkich, powinni korzystać z lewej strony jezdni. Taki sposób poruszania pozwala widzieć nadjeżdżające pojazdy i odpowiednio wcześniej reagować na potencjalne zagrożenie.

Na szczęście całe zdarzenie zakończyło się bezpiecznie i nikt nie odniósł obrażeń.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu.