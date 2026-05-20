Szczęśliwy finał poszukiwań. 3-latek oddalił się w trakcie spaceru z babcią Data publikacji 20.05.2026 W poniedziałek 18 maja br., do Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu wpłynęło zgłoszenie o 3-letnim dziecku, które w trakcie spaceru z babcią oddaliło się w nieznanym kierunku. Z uwagi na wiek dziecka oraz realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, natychmiast podjęto działania poszukiwawcze. Tym razem całe zdarzenie skończył się szczęśliwie. Przypomina, jak ważna jest rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w sytuacji zagubienia się. Warto uczyć najmłodszych, aby w takich sytuacjach nie oddalali się w nieznane miejsca oraz zwracali się o pomoc do zaufanych dorosłych lub funkcjonariuszy służb mundurowych.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia we wskazane w zgłoszeniu miejsce zostali skierowani bolesławieccy mundurowi. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli sprawdzanie okolicy oraz rozpytywanie mieszkańców i sąsiadów, starając się ustalić, w którym kierunku mogło oddalić się dziecko. Jednocześnie do działań włączono większe siły policyjne – na miejsce zadysponowano dzielnicowych, którzy doskonale znali topografię terenu.

W trakcie prowadzonych poszukiwań funkcjonariusze sprawdzali okoliczne drogi, tereny zielone, place zabaw, a także pobliskie kompleksy leśne. Działania były prowadzone w sposób skoordynowany i dynamiczny, aby jak najszybciej odnaleźć dziecko i zapewnić mu bezpieczeństwo.

Po pewnym czasie to właśnie dzielnicowi znajdując się blisko kompleksu leśnego dostrzegli kobietę z dzieckiem. Na widok mundurowych kobieta oświadczyła, że kiedy dostrzegła postać dziecka, które podąża w kierunku lasu podbiegła bliżej i nawiązała z nim kontakt. W tym momencie dziecko było wyraźnie przestraszone, zdezorientowane i nie wiedziało, jak wrócić do domu. Chwile odnalezienia były bardzo emocjonalne – po chwili 3-latek został przekazany pod opiekę rodziców.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Jednak w tym momencie gratulacje należą się mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w poszukiwania dziecka. I to dzięki, takiej postawie 3-latek został szybko odnaleziony i trafił w bezpieczne ręce.

Policja przypomina, jak ważna jest rozmowa z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w sytuacji zagubienia się. Warto uczyć najmłodszych, aby w takich sytuacjach nie oddalali się w nieznane miejsca oraz zwracali się o pomoc do zaufanych dorosłych lub funkcjonariuszy służb mundurowych. Szybka reakcja i współpraca wielu policjantów po raz kolejny pokazała, jak ważna jest natychmiastowa mobilizacja w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa najmłodszych.