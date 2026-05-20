Trzy ciężarówki odzyskane. Dwóch mężczyzn z zarzutami Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Kościana odzyskali trzy skradzione ciągniki siodłowe marki MAN o łącznej wartości ponad 431 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, w tym byłego pracownika firmy. Obaj usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie otrzymali zgłoszenie o kradzieży ciągników siodłowych marki MAN z terenu ogrodzonego placu w gminie Kościan. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionych trzech pojazdów na łącznie ponad 431 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego kościańskiej komendy. W toku prowadzonych czynności policjanci wytypowali sprawców kradzieży. Ustalili, że 8 maja br. sprawcy po uprzednim wyłamaniu zabezpieczeń ogrodzenia dostali się na teren placu, skąd skradli trzy ciągniki siodłowe.

W miniony poniedziałek funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, 43-letniego mieszkańca powiatu zielonogórskiego oraz 49-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego. Jeden z zatrzymanych jest byłym pracownikiem firmy, do której należały pojazdy. Kryminalni ustalili również miejsce przechowywania skradzionych ciągników na terenie powiatu nowosolskiego. Pojazdy zostały zabezpieczone i wkrótce wrócą do właściciela.

Wczoraj prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.