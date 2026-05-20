7-latek bez opieki na rowerze. Wjechał pod nadjeżdżający samochód. Trafił do szpitala Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Wczoraj policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, w którym uczestniczył młody cyklista. 7-letni chłopiec wjechał pod nadjeżdżający samochód. Dziecko trafiło do szpitala.

Wczoraj, 19 maja 2026 roku, około godziny 18:00 dyżurny słupskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Krępie Słupskiej. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że 7-letni chłopiec, jadąc swoim rowerem, wjechał pod nadjeżdżające BMW. W wyniku tego zdarzenia dziecko z obrażeniami nogi trafiło do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Policjanci pracujący na miejscu zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny oraz sporządzali niezbędną dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną.

Policjanci przypominają, że dziecko na rowerze staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, gdy skończy 10 lat oraz zdobędzie uprawnienia, w tym przypadku kartę rowerową.

Rodzic, który udostępni rower dziecku, które nie ma takich uprawnień może liczyć się z mandatem w wysokości 1000 złotych!

Ponadto od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do lat 16 będą zobowiązani do używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, UTO, bądź hulajnoga elektryczną.

Policjanci codziennie kontrolując kierowców, zwracają szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu. Rowerzyści, motorowerzyści oraz osoby jeżdżące innymi jednośladami, takimi jak motocykle, hulajnogi elektryczne, czy inne urządzenia transportu osobistego w przypadku zdarzenia drogowego są narażenie na poważne uszkodzenia ciała. Funkcjonariusze podczas kontroli zwracają uwagę na zachowania kierujących innymi pojazdami, które mogą stwarzać zagrożenie dla miłośników jednośladów.