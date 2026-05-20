Śląscy policjanci na podium Halowych Mistrzostw w Koszykówce Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Reprezentacja śląskiej Policji zdobyła trzecie miejsce podczas II Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Policji w Koszykówce "Sianów 2026" o Puchar Komendanta Głównego Policji. Rywalizacja sportowa to istotna część integracji środowiska mundurowego oraz możliwość utrzymywania sprawności fizycznej przez policjantów.

Turniej odbył się w dniach 5-8 maja w Sianowie w województwie zachodniopomorskim. Udział w zawodach wzięły między innymi drużyny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Lublinie, Radomiu, Krakowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Katowicach, Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Do uczestnictwa zaproszona została również reprezentacja Policji w Brandenburgii. Impreza była na bardzo wysokim poziomie sportowym.

Tegoroczna edycja mistrzostw ma szczególny charakter, ponieważ odbywa się w roku, w którym Polska Policja obchodzi 100-lecie sportu w Policji. Jubileusz ten podkreśla wieloletnią tradycję aktywności fizycznej wśród funkcjonariuszy oraz rolę sportu w budowaniu sprawności, integracji i ducha współzawodnictwa.

Patronat honorowy nad mistrzostwami objęli Komendant Główny Policji, a także Zachodniopomorski Związek Koszykówki oraz Uniwersytet Szczeciński – Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Reprezentacja śląskiej stanęła na podium, zdobywając trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju:

I miejsce – Polizei Brandenburg II miejsce – KWP Bydgoszcz III miejsce – KWP Katowice IV miejsce – KWP Olsztyn