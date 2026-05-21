Policjanci zatrzymali agresywnego 28-latka Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Sokołowa Małopolskiego zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca gminy. Mężczyzna popełnił pięć poważnych przestępstw. 28-latek przy użyciu niebezpiecznego narzędzia dokonał rozboju na pokrzywdzonej kobiecie, której groził też pozbawieniem życia. Dodatkowo wbrew żądaniom nie opuścił jej domu. W trakcie interwencji znieważył i naruszył nietykalność policjantów. Sąd Rejonowy w Rzeszowie na wniosek prokuratora zastosował wobec agresora areszt tymczasowy.

W ubiegłą środę przed północą, policjanci z Sokołowa Małopolskiego otrzymali pilne wezwanie. Mieszkanka gminy potrzebowała pomocy. Do jej domu miał wtargnąć mężczyzna, który groził jej nożem. Mundurowi natychmiast pojechali na wezwanie.

Na miejscu świadek wskazał im uciekającego agresora. Mężczyzna nie reagował na okrzyki policjantów do zatrzymania się. Funkcjonariusze podjęli za nim pościg pieszy. Mężczyzna został zatrzymany, jednak cały czas stawiał opór. Gdy mundurowi próbowali go obezwładnić, agresor naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. W trakcie doprowadzania do radiowozu wyzywał i kierował wobec obu policjantów słowa powszechnie uznawane za wulgarne.

Policjanci ustalili, że zatrzymany przez nich awanturnik to 28-letni mieszkaniec gminy, który już wcześniej miał konflikt z prawem.

W rozmowie ze zgłaszającą funkcjonariusze ustalili, że jakiś czas temu, znany jej z widzenia 28-latek zapukał do jej drzwi. Kobieta nie chciała go wpuścić, ale mężczyzna wtargnął do domu pod pretekstem rozmowy. W trakcie zachowywał się dziwnie i agresywnie.

W pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął jej grozić pobiciem i śmiercią. W efekcie zabrał 3 sztuki poroża, telefony komórkowe oraz inny sprzęt. W trakcie zdarzenia o wszystkim zostały powiadomione służby. Zatrzymany 28-latek został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.

Funkcjonariusze z komisariatu od pokrzywdzonej przyjęli zawiadomienie oraz przesłuchali świadków. Odzyskali też w całości skradzione przedmioty.

Akta sprawy przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Prokurator wszczął śledztwo i przesłuchał podejrzanego. Przedstawił mu pięć zarzutów dotyczących popełnienia przestępstwa rozboju, groźby karalnej, naruszenia miru domowego, znieważenia funkcjonariuszy oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednego z nich.

W piątek rano, na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 28-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.