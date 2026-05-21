Markowe tylko z nazwy. Sprzedawca fałszywych elektronarzędzi został zatrzymany przez grójeckich policjantów Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Alternatory, wkrętarki, wiertarki oraz baterie z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm wprowadzał do obrotu mężczyzna zatrzymany przez grójeckich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Straty, na jakie naraził producentów, sięgają blisko 340 tys. zł. Zatrzymany usłyszał zarzut; grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

14 maja br., w wyniku działań operacyjnych, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KPP w Grójcu zatrzymali 40‑letniego mieszkańca Warki, który oferował na popularnych portalach ogłoszeniowych elektronarzędzia z podrobionymi znakami towarowymi. Sprzedawał je w cenie 150-400 zł, podczas gdy oryginalne produkty dostępne w sklepach firmowych kosztują kilkakrotnie więcej. Wszystkie narzędzia były oznaczone naklejkami z podrobionymi logotypami.

W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych należących do zatrzymanego, policjanci – przy udziale przedstawiciela jednej z pokrzywdzonych marek – zabezpieczyli 512 sztuk elektronarzędzi wraz z instrukcjami obsługi, których znaki towarowe są prawnie chronione. Łączna wartość zabezpieczonego sprzętu wynosi 340 tys. zł.

40‑latek odpowie przed sądem za wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.