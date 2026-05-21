Nowa ogólnoeuropejska kampania wymierzona w osoby poszukiwane skazane na wieloletnie kary pozbawienia wolności Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Poszukiwani zachowują anonimowość, by pozostać niezauważonymi – kampania „EU Most Wanted” ma na celu odebranie im tej możliwości. Niektórzy z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie wciąż pozostaje na wolności, mimo, że zostali skazani na wieloletnie kary pozbawienia wolności za poważne przestępstwa. W ramach nowej międzynarodowej kampanii, rozpoczętej dzisiaj, organy ścigania zwracają się do społeczeństwa o pomoc w zmianie tej sytuacji.

Kampania, koordynowana na platformie EU Most Wanted, zwraca uwagę na skazanych przestępców, z których każdy otrzymał wyrok co najmniej pięciu lat pozbawienia wolności, którzy nadal unikają wymiaru sprawiedliwości, przemieszczając się przez granice.

Uczestniczą w niej organy ścigania z 11 krajów: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Węgier, Litwy, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii i Szwecji.

Poszukiwani przedstawieni w kampanii zostali skazani za przestępstwa, od handlu narkotykami, rozbojów i wymuszeń po zabójstwa. Każdy z uczestniczących krajów wybrał poszukiwanego na szczeblu krajowym przestępcę, którego sprawa ilustruje skalę i różnorodność zagrożeń kryminalnych w całej Europie.

Belgia: 68-letni mężczyzna skazany na 29 lat za zabójstwo

Czechy: 51-latek i 65-latek, skazani odpowiednio na 23 i 12 lat za handel narkotykami

Dania: 25-latek skazany na 25 lat za zabójstwo

Estonia: 53-latek skazany na 12 lat za handel narkotykami

Węgry: 33-latek skazany na 10 lat za udział w grupie przestępczej

Litwa: 59-latek skazany na 13 lat za handel narkotykami

Luksemburg: 34-latek skazany na 12 lat za wymuszenia i wyłudzenia

Holandia: 35-latek skazany na 5 lat za usiłowanie zabójstwa, rozbój z bronią w ręku i wyłudzenia

Polska: 62-latek i 72-latek, obaj skazani na 8 lat za handel narkotykami, rozbój z bronią w ręku i udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Rumunia: 39-latek skazany na 9 lat za handel narkotykami

Szwecja: 33-latek skazany na 14 lat za zabójstwo

Zbiegowie bardzo często polegają na całkowitej zmianie tożsamości i wtopieniu się w lokalne społeczności. Przemieszczają się między państwami i żyją normalnym, codziennym życiem, licząc na to,

że z upływem lat opinia publiczna oraz śledczy o nich zapomną. Ta kampania ma na celu to zmienić.

Każdy przedstawiony profil dotyczy osoby już skazanej przez sąd, która jednak nie odbyła kary. Dla ofiar i ich rodzin sprawiedliwość pozostaje niepełna, dopóki sprawcy pozostają na wolności.

Do tegorocznej kampanii strona polska wytypowała 2 osoby poszukiwane:

1. MAREK SZPAK

Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl

2. JACEK WALOCH

Strona EU Most Wanted | Strona poszukiwani.policja.gov.pl

Twoje zgłoszenie ma znaczenie: Służby apelują do obywateli w całej Europie o uważne zapoznanie się z wizerunkami i profilami opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej EU Most Wanted. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla śledczych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że sygnały od opinii publicznej wielokrotnie odgrywały decydującą rolę w zatrzymywaniu najgroźniejszych przestępców.

Treści na stronie internetowej „EU Most Wanted” są własnością odpowiednich organów krajowych i są przez nie zarządzane za pośrednictwem Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST), wspieranej przez Europol. Inicjatywa ta wzmacnia współpracę między europejskimi organami ścigania i pomaga w lokalizowaniu osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, pomimo ucieczki i przekroczenia granicy kraju.