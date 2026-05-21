Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj W dniu 14 maja 2026 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Marcina Świątkowskiego z Przewodniczącym Komisji Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.panem Tomaszem Kuchcińskim.

Głównym celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie wzajemnego wsparcia na miejscach katastrof i wypadków lotniczych. Partnerzy skupili się na planowaniu wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych. Omówiono również bieżące problemy związane z tym zagadnieniem oraz wypracowano dobre praktyki, które pozwolą na sprawną koordynację przyszłych działań.

Dążąc do podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy Policji oraz chcąc wymienić się doświadczeniami z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, uczestnicy skupili się na organizacji cyklu szkoleń w poszczególnych garnizonach. Warsztaty te będą dotyczyć prowadzenia czynności bezpośrednio na miejscu wypadków lotniczych.

W podsumowaniu spotkania wszyscy uczestnicy wyrazili przekonanie, że przyniesie ono wiele korzyści. Przyczyni się również do zacieśnienia stałej współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, realizowanej na podstawie porozumienia zawartego 16 grudnia 2014 roku.

W spotkaniu wzięli udział także pan Krzysztof Błasiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz pani Agata Kaczyńska - Sekretarz Komisji.

(Biuro Kryminalne KGP)