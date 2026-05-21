Małopolscy policjanci zatrzymali 4 osoby powiązane z mafią wnuczkową Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj W ostatnich dniach, na terenie Tarnowa doszło do serii oszustw metodą „na legendę". Dzięki skoordynowanej akcji policjantów z Biura Kryminalnego KGP Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie oraz funkcjonariuszy KMP w Tarnowie udało się namierzyć i zatrzymać osoby podejrzewane o udział w procederze przestępczym.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zajmujący się zwalczeniem przestępczości przeciw mieniu współpracując z Biurem Kryminalnym KGP ustalili, że na terenie Tarnowa może dojść do działania oszustów wymierzonego w osoby starsze. Funkcjonariusze zgromadzili informacje, wskazujące na działalność zorganizowanej grupy oszustów działających na terenie powiatu tarnowskiego. Kryminalni ustalili, że ofiarą oszustów padła 79-letnia mieszkanka Tanowa. Oszuści odebrali od niej gotówkę, a następnie odjechali w kierunku Krakowa. Dzięki szeroko zakrojonym i skoordynowanym działaniom policjanci ustalili, że podejrzani poruszają się samochodem marki Seat. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie ruszyli w ślad za sprawcami. Z ustaleń wynikało, że seat wjechał na autostradę A4 i jedzie w kierunku Wrocławia.

Przed północą doszło do dynamicznego zatrzymania na terenie Opola przez policjantów KMP w Tarnowie. W samochodzie znajdowały się trzy osoby - dwie kobiety w wieku 22 i 31 lat oraz 24 mężczyzna – mieszkańcy Wrocławia. Przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 38 tysięcy złotych, telefony komórkowe i karty SIM. Zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy miejskiej Policji w Tarnowie, gdzie zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty oszustwa.

Wczoraj doszło do kolejnej realizacji. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wytypowali kolejnego mężczyznę zamieszanego w ten przestępczy proceder. Z ustaleń wynikało, że oszust, który dzień wcześniej oszukał 90-letniego seniora z Tarnowa, kradnąc oszczędności życia i pamiątkową biżuterię, może znajdować się na terenie Krakowa. W działania zostali zaangażowani policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Doszło do wspólnej realizacji, w wyniku której zatrzymany został 32-latek. Mężczyzna tydzień temu wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę za narkotyki, kradzieże i rozboje. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe i karty SIM, świadczące o powrocie do przestępczej działalności. 32-latek również usłyszał zarzuty oszustwa. Policjanci ustalają, czy te osoby mogą być powiązane z innymi oszustwami na terenie Małopolski.

