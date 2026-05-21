Niedopałek papierosa przyczyną pożaru pasażu handlowego. Straty przekroczyły 1,8 miliona złotych Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Pelplina najpierw zabezpieczali teren podczas akcji gaśniczej, a później ustalili i zatrzymali sprawcę pożaru kompleksu usługowo-handlowego. Jak wynika z ustaleń śledczych, do tragedii doprowadził nieostrożnie wyrzucony niedopałek papierosa.

W poniedziałek (18 maja) policjanci z Komisariatu Policji w Pelplinie pracowali na miejscu pożaru kompleksu usługowo-handlowego. Funkcjonariusze zabezpieczali teren podczas działań strażaków oraz dbali o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia. Równolegle mundurowi rozpoczęli szczegółowe czynności, mające wyjaśnić przyczynę pożaru. Policjanci zabezpieczyli monitoring oraz ślady znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Wnikliwa analiza nagrań pozwoliła wytypować osobę odpowiedzialną za zaprószenie ognia. Jak ustalili śledczy, 52-letni mężczyzna, działając nieumyślnie, nie zachował wymaganej ostrożności i wyrzucił tlący się niedopałek papierosa w miejsce składowania odpadów, znajdujące się przy pasażu handlowym. Ogień bardzo szybko objął kartony i inne łatwopalne materiały, a następnie rozprzestrzenił się na kompleks usługowo-handlowy.

Właściciel oszacował straty na kwotę nie mniejszą niż 1 815 000 złotych. Mężczyzna trafił do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii i ogromnych strat materialnych. Wysokie temperatury, łatwopalne odpady oraz nieostrożność sprawiają, że ogień może rozprzestrzenić się w bardzo krótkim czasie.

Apelujemy o zachowanie ostrożności:

nie wyrzucaj niedopałków papierosów do koszy, kontenerów i miejsc składowania odpadów,

zawsze upewnij się, że papieros został całkowicie ugaszony,

nie pozostawiaj źródeł ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych,

reaguj, gdy zauważysz zagrożenie pożarowe.

Pamiętajmy, że odpowiedzialne zachowanie może uchronić życie, zdrowie oraz mienie przed tragicznymi skutkami pożaru.