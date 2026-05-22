#zaginioneNIEzapomniane - Łukasz, mama nadal czeka Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Niektóre zaginięcia z biegiem lat nie stają się łatwiejsze do przeżycia. Wręcz przeciwnie. Z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej boli brak odpowiedzi i niepewność. W ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane przypominamy historię Łukasza Sasa, który zaginął jako nastolatek i do dziś nie nawiązał kontaktu z rodziną.

30 marca 1999 roku Łukasz opuścił Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Śliwinie. Już tam nie wrócił. O zaginięciu chłopca jego rodzina została poinformowana dopiero później, po skreśleniu go z listy wychowanków placówki.

Od tamtej chwili minęło kilkanaście lat. Łukasz nigdy nie skontaktował się z bliskimi. Nie zadzwonił. Nie napisał. Nie dał żadnego znaku życia. Dla jego rodziny każdy dzień to życie z pytaniem, co wydarzyło się wtedy i dlaczego zniknął bez śladu.

Mama Łukasza, pani Dorota Bubel, zwraca się dziś do syna słowami: - Kochany Łukaszu, pomimo tak długiego czasu my nadal na Ciebie czekamy. My cały czas Cię kochamy, a osoby, które mogłyby coś do sprawy dodać, proszę, aby nie zatrzymywały tego dla siebie tylko ujawniły, to co wiedzą. Może dzięki temu coś w końcu ruszy i sprawa się wyjaśni. Synu, tak bardzo mi Ciebie brakuje.

To nie jest tylko archiwalna sprawa sprzed lat. To historia matki, która każdego dnia żyje nadzieją, że jeszcze usłyszy głos swojego dziecka. Publikujemy zdjęcie Łukasza z czasu zaginięcia oraz progresję wiekową pokazującą, jak może wyglądać dziś.

Może ktoś zapamiętał istotne szczegóły dotyczące tej sprawy sprzed lat. Może jest ktoś, kto miał kontakt z Łukaszem i zna fragment historii, której przez lata nie udało się powiązać z jego zaginięciem. Każda informacja może mieć znaczenie – jeśli coś wiesz, skontaktuj się z Policją lub Fundacją ITAKA - zadzwoń: 112 lub 116 000, napisz: cpozkgp@policja.gov.pl.

Wciąż czekamy na Niezapominajki

W ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane polska Policja wspólnie z Fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych przypomina historie najmłodszych dzieci i nastolatków, którzy zaginęli przed laty i już nigdy nie wrócili do domu. Chcemy pokazać, że mimo upływu lat te sprawy nadal są żywe, a bliscy bohaterów tych tragicznych historii wciąż czekają na odpowiedzi.

Już 25 maja – w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki – będziemy solidaryzować się z rodzinami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci.

My wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie, co się wówczas wydarzyło i czekamy na Niezapominajki.

Patronat honorowy nad kampanią społeczną objęła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Więcej na temat kampanii: #zaginioneNIEzapomniane – rusza druga edycja kampanii społecznej Policji

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis, BKS KGP