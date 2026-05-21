Czujność kierowcy i szybka reakcja policjantów zapobiegły tragedii na drodze ekspresowej S5 Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Każdego dnia policjanci podejmują interwencje, których przebiegu nie sposób przewidzieć. To służba wymagająca nie tylko zdecydowania i profesjonalizmu, ale również opanowania, empatii oraz gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Taka właśnie sytuacja miała miejsce dzisiaj, 21 maja br., na drodze ekspresowej S5 w kierunku Wrocławia, gdzie dzięki reakcji świadka oraz właściwemu działaniu policjantów z trzebnickiej drogówki udało się bezpiecznie zatrzymać kierującego znajdującego się w stanie zagrożenia życia.

Dzisiaj, 21 maja br., na stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wpłynęło zgłoszenie dotyczące kierującego samochodem osobowym marki Volvo, którego styl jazdy mógł wskazywać, że znajduje się pod wpływem alkoholu.

Zgłaszający informował, że pojazd porusza się drogą ekspresową S5 w kierunku Wrocławia i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

We wskazany rejon niezwłocznie skierowany został patrol Wydziału Ruchu Drogowego. Funkcjonariusze szybko zlokalizowali opisany pojazd i podjęli próbę zatrzymania go do kontroli drogowej, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Policjanci zauważyli jednak, że kierujący ma wyraźny problem z bezpiecznym zjechaniem na pas awaryjny i zatrzymaniem samochodu. Mundurowi zachowali spokój oraz szczególną ostrożność, skutecznie zabezpieczając miejsce i bezpiecznie zatrzymując pojazd.

Za kierownicą siedział 68-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Mężczyzna poinformował policjantów, że choruje na cukrzycę i podczas jazdy doszło u niego do gwałtownego spadku poziomu cukru. Jak przekazał, nie był w stanie odpowiednio zareagować na pogarszający się stan zdrowia.

Kierujący posiadał przy sobie urządzenie do pomiaru poziomu cukru oraz niezbędne medykamenty, które niezwłocznie zażył. Mężczyzna odmówił wezwania zespołu ratownictwa medycznego. Mundurowi zaopiekowali się seniorem i pozostali z nim do momentu, aż jego stan się ustabilizował. Na miejsce wezwana została również rodzina kierującego, która przejęła nad nim opiekę. Badanie wykazało, że mieszkaniec powiatu wrocławskiego był trzeźwy.

Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma odpowiedzialna postawa uczestników ruchu drogowego. Dzięki reakcji osoby zgłaszającej możliwe było szybkie podjęcie działań i uniknięcie potencjalnie tragicznych konsekwencji. Słowa uznania należą się również policjantom, którzy wykazali się profesjonalizmem, spokojem oraz troską o zdrowie i życie drugiego człowieka.

Codzienna służba policjantów to nie tylko egzekwowanie przepisów, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy wszędzie tam, gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców.