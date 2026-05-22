Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025 Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj 21 maja 2026 roku w Multikinie w Złotych Tarasach w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, ponieważ po raz pierwszy konkurs został zorganizowany w formule ogólnopolskiej. Wydarzenie objęli honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Edukacji, a patronat medialny sprawowały Telewizja Polska oraz Polskie Radio Dzieciom.

Galę otworzył insp. dr Krzysztof Dymura - Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który powitał uczestników oraz zaproszonych gości reprezentujących administrację rządową, Policję, szkoły, samorządy i partnerów konkursu.

W uroczystości uczestniczyli m.in. nadinsp. Roman Kuster - Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, reprezentująca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Leoniak - Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentująca Ministra Edukacji Renata Kurlanc - Dyrektor Departamentu Wychowania i Profilaktyki Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marian Skrzypiec - Konsul Honorowy Republiki Indonezji oraz Marek Konkolewski - pełniący obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP powitał także Marię Gwiżdż - Prezes Zarządu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dr hab. Marcina Mikosa - Członka Zarządu PZU Zdrowie, Agnieszkę Żebrowską - Dyrektor Biura Sponsoringu i Prewencji PZU, Marcina Jankowskiego - Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN OIL wraz z Anną Ruszczak - Dyrektor Marketingu ORLEN OIL oraz Rafałem Kozłowskim, Dyrektorem do Spraw Bezpieczeństwa ORLEN OIL.

Wśród gości znaleźli się również insp. w st. spocz. Andrzej Kropiwiec - Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński - Przewodniczący Regionu IPA CBŚ, Bogusława Sławińska - Dyrektor Działu Sprzedaży Korporacyjnej Multikino, Sofiia Dziekońska - Dyrektor Operacyjny Fundacja ORLEN, Jacek Zalewski - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Oddział Centralny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ORLEN SA, Artur Pasek - Pierwszy Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Mariusz Wojtas - Członek Zarządu Moto Park Kraków.

Szczególne słowa powitania skierowano do gości specjalnych gali: Kajetana Kajetanowicza - ambasadora ORLEN OIL, Justyny Iskrzyckiej - reprezentantki Polski w kajakarstwie, medalistki olimpijskiej, mistrzyni i wicemistrzyni świata i Europy oraz Majki Jeżowskiej – wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów i kawalera Orderu Uśmiechu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji, Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji wraz z koordynatorami ds. profilaktyki ruchu drogowego, a także przedstawiciel Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Galę poprowadzili dziennikarka motoryzacyjna Wiktoria Król oraz dziennikarz Marcin Koczyba.

„Odblaskowa Szkoła stała się przedsięwzięciem, które połączyło szkoły, Policję, rodziców, samorządy, partnerów społecznych i instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa. Połączyło ich wokół jednego, bardzo konkretnego celu: ochrony dzieci na polskich drogach” – podkreślił Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Nadinsp. Roman Kuster zwrócił również uwagę na poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w ciągu ostatnich lat.

„Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym musi być naszym wspólnym zadaniem. Policja ma kontrolować, edukować i reagować. Szkoła może uczyć i kształtować dobre nawyki. Rodzice mogą dawać przykład. Samorządy mogą tworzyć bezpieczną infrastrukturę. Partnerzy społeczni mogą wspierać działania profilaktyczne. Ale najlepsze efekty osiągamy dopiero wtedy, gdy robimy to razem. „Odblaskowa Szkoła” jest właśnie przykładem takiego synergicznego działania” – zaznaczył nadinsp. Roman Kuster.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 1371 szkół z całej Polski. Tysiące nauczycieli, policjantów, rodziców, przedstawicieli samorządów oraz przede wszystkim uczniów, którzy aktywnie promowali bezpieczne zachowania na drogach w swoich lokalnych społecznościach.

W ramach konkursu 432 639 uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe oraz inne elementy poprawiające widoczność. To realne zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i większa szansa, że kierowca odpowiednio wcześnie zauważy dziecko poruszające się po drodze.

Szkoły aktywnie promowały ideę konkursu również w przestrzeni publicznej i mediach. Przygotowano 8471 publikacji na stronach internetowych, 3509 gazetek ściennych oraz 1787 publikacji w mediach pormujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Konkurs „Odblaskowa Szkoła” to również szeroko zakrojona działalność edukacyjna i profilaktyczna. W całej Polsce uczniowie przeprowadzili 1589 akcji promujących bezpieczeństwo pieszych skierowanych do seniorów. Dzieci nie tylko uczyły się zasad bezpieczeństwa, ale same stawały się ambasadorami odpowiedzialnych zachowań na drodze, przypominając o konieczności korzystania z odblasków swoim rówieśnikom, rodzicom, dziadkom i mieszkańcom lokalnych społeczności.

Działania realizowane w ramach konkursu pokazują, że „Odblaskowa Szkoła” już dawno wyszła poza mury szkół. Stała się ważnym elementem lokalnych działań profilaktycznych i tematem rozmów w domach, szkołach, samorządach oraz mediach. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Policji, szkół, rodziców i partnerów społecznych możliwe jest skuteczne budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Na podium pierwszej ogólnopolskiej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025 stanęli:

I miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim – województwo lubuskie.

II miejsce:

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu – województwo świętokrzyskie.

III miejsce:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Ropie – województwo małopolskie.

Pozostałymi finalistami byli:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie – województwo śląskie,

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach – województwo wielkopolskie,

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Lipnie – województwo kujawsko-pomorskie,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach – województwo podkarpackie,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – województwo zachodniopomorskie,

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie – województwo dolnośląskie,

Szkoła Podstawowa nr 8 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gdańsku – województwo pomorskie,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie – województwo warmińsko-mazurskie,

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie – garnizon stołeczny,

Szkoła Podstawowa nr 4 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdniku – województwo lubelskie,

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z oddziałami integracyjnymi im. ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu – województwo mazowieckie,

Szkoła Podstawowa im. Księdza Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie – województwo łódzkie,

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie – województwo podlaskie,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach – województwo opolskie,

Zwycięska Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała puchar, dyplom od Komendanta Głównego Policji, monitor interaktywny ufundowany przez Komendę Główną Policji, projektor multimedialny przekazany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zestaw książek ufundowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych ufundowaną przez PZU. Dzieci otrzymały również kaski ochronne ufundowane przez ORLEN OIL oraz vouchery na seans filmowy przekazane przez Multikino.

Nagrody otrzymali także laureaci drugiego i trzeciego miejsca. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu otrzymała voucher o wartości 5 tysięcy złotych, natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Ropie voucher o wartości 3 tysięcy złotych. Uczniowie obu szkół otrzymali również kaski ochronne oraz vouchery do kina.

Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w gali otrzymały kaski ochronne oraz materiały profilaktyczne od PZU i ORLEN OIL.

Wydarzenie uświetniły występy Zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji oraz policyjnych wokalistów. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się również występy artystyczne dzieci. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu, którzy wykonali konkursową piosenkę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a także uczniowie zwycięskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnicy gali mogli obejrzeć także konkursową animację przygotowaną przez ucznia szkoły w Gomulinie.

Dla najmłodszych uczestników przygotowano liczne atrakcje edukacyjne i profilaktyczne. W foyer kina działały stoiska edukacyjne Policji i partnerów wydarzenia, w tym stoiska pierwszej pomocy, motocyklistów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dzieci mogły spotkać się z Kajetanem Kajetanowiczem oraz Justyną Iskrzycką, zobaczyć medal olimpijski, zrobić wspólne zdjęcia z gośćmi specjalnymi oraz obejrzeć premierowy pokaz filmu „Drzewo Magii”. Dla uczestników wydarzenia przygotowano również poczęstunek.

Profesjonalne zabezpieczenie medyczne wydarzenia zapewniła Fundacja „Dawcy Życia” Ratownicy na Motocyklach, która przygotowała także pokazy i warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Ruchu Drogowego KGP oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a partnerem konkursu było PZU. Partnerem głównym gali był ORLEN OIL Sp. z o.o., a patronami medialnymi Telewizja Polska oraz Polskie Radio Dzieciom. Partnerami gali była Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, IPA CBŚ oraz Multikino.

Konkurs „Odblaskowa Szkoła” od lat promuje odpowiedzialne postawy i bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Tegoroczna gala była nie tylko podsumowaniem wielu miesięcy pracy uczniów, nauczycieli i policjantów, ale również wyrazem wspólnego zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Wszystkim finalistom i laureatowi ogólnopolskiego konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2025 składamy serdeczne gratulacje.

( BRD KGP)

Zdjęcia: podkom. Katarzyna Król Wydział Edukacji Historycznej GKGP

Film: podkom. Tomasz Lis Wydział Promocji Policji BKS KGP