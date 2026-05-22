Odszedł nasz Kolega, młodszy aspirant Grzegorz Juszczak. Cześć Jego Pamięci! Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek (22 maja) nagle i niespodziewanie, w wieku 48 lat odszedł na wieczną służbę nasz przyjaciel i serdeczny kolega młodszy aspirant Grzegorz Juszczak z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia w imieniu policjantów i pracowników Policji składa Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Komendant Powiatowy Policji we Wschowie nadkomisarz Andrzelika Łuczak.

Młodszy aspirant Grzegorz Juszczak rozpoczął służbę w Policji w 2020 roku w Komisariacie Policji w Sławie w Zespole Patrolowo – Interwencyjnym. Od grudnia 2023 roku pełnił służbę na stanowisku asystenta Zespołu do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Był policjantem zaangażowanym, odpowiedzialnym i zawsze gotowym do niesienia pomocy. Swoją postawą budził szacunek współpracowników oraz osób, z którymi miał codzienny kontakt. Z oddaniem pełnił służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wschowskiego. Można było wielokrotnie spotkać Grzegorza podczas zabezpieczania imprez masowych, a następnie - podczas służby na wodzie.

Młodszy aspirant Grzegorz Juszczak pozostawił pogrążoną w żałobie żonę oraz dwoje dzieci. Również my, lubuscy policjanci - koleżanki i koledzy odczuwamy wielki smutek i pustkę po stracie serdecznego przyjaciela.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!