Najpierw potrącił 18-latka, a później go pobił i okradł - trafił do aresztu Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Interwencja policjantów z Opola zaczęła się od zgłoszenia bójki na jednej z ulic Niemodlina. Szybko jednak okazało się, że sprawa jest znacznie poważniejsza. Zatrzymany w tej sprawie 26-latek jest bowiem podejrzany o potrącenie samochodem uciekającego na hulajnodze 18-latka, pobicie go oraz zabranie jego portfela i telefonu. Nastolatek wciąż znajduje się w szpitalu. Podejrzany mężczyzna został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.

15 maja br. w godzinach wieczornych, policjanci z Niemodlina otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednej z ulic w mieście trwa bójka. Kiedy na miejscu pojawili się mundurowi, okazało się, że sprawa jest znacznie poważniejsza. Jak ustalili funkcjonariusze, jeden z uczestników zajścia, uciekając z miejsca na hulajnodze, został potrącony samochodem przez innego mężczyznę uczestniczącego w tym zdarzeniu. Gdy w wyniku potrącenia 18-latek upadł na jezdnię, z samochodu wybiegł 26-latek, który zaczął go bić. Następnie ukradł jego portfel, telefon i odjechał w nieznanym kierunku.

Nastolatek, z uwagi na liczne obrażenia, został przetransportowany do szpitala. Policjanci z Niemodlina, przy wsparciu funkcjonariuszy z Opola, rozpoczęli typowanie i intensywne poszukiwanie agresora. Już po kilku godzinach od zdarzenia 26-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w związku ze spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury, młody mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.

