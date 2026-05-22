Pozbawił wolności i usiłował dokonać wymuszenia rozbójniczego Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Podejrzany o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego został zatrzymany przez żagańskich policjantów. 30-latek również bezprawnie pozbawił pokrzywdzonego wolności. Ponadto Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna czerpał korzyści majątkowe z udzielania środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wykonane przez policjantów czynności, zabezpieczone ślady, oględziny oraz przeszukania doprowadziły do mężczyzny, który kilka dni temu poprzez stosowanie przemocy, grożąc pobiciem oraz wywiezieniem do lasu usiłował dokonać wymuszenia rozbójniczego w celu wyłudzenia pieniędzy. Sprawca miał również pozbawić wolności pokrzywdzonego. Stosując przemoc, zmusił go, do wejścia do samochodu osobowego, a następnie wywieść w nieznane mu miejsce bez możliwości opuszczenia pojazdu.

We wtorek (19 maja) funkcjonariusze zatrzymali 30-latka podejrzanego o dokonanie tych przestępstw. W trakcie czynności policjanci ustalili, że ten sam mężczyzna kilkukrotnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych udzielał środków odurzających. Zatrzymany działał w warunkach recydywy i był w przeszłości karany za popełnione przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił postawić 30-latkowi zarzuty za popełnienie których grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

W czwartek (21 maja) Sąd Rejonowy w Żaganiu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.