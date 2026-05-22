Zatrzymania w sprawie ataku na 12-latka w centrum Bytowa Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 20-latkę i 31-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej 12-letniego chłopca. Film ze zdarzenia od kilku dni wzbudzał emocje w ogólnopolskiej przestrzeni medialnej. Para usłyszała zarzuty, a za popełnione przestępstwo grozi im do 2 lat więzienia.

Do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj rano, tuż po tym, jak prokuratura wydała decyzję o objęciu postępowania ściganiem z urzędu. Z takim wnioskiem z uwagi na okoliczności sprawy wystąpili bytowscy śledczy. Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie sama stawiła się na komendę.

W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia wspólnie i w porozumieniu nietykalności cielesnej chłopca i spowodowanie u niego obrażeń na czas poniżej dni siedmiu. Prokurator uznał ponadto, że czyn ten miał charakter chuligański.

Wobec podejrzanych zastosowany został środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania miejsca pobytu bez zgody prokuratury bądź sądu, zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 2 lat więzienia.