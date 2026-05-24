#zaginioneNIEzapomniane - co stało się z Kasią? Data publikacji 24.05.2026 Powrót Drukuj Są takie historie, które mimo upływu lat nadal stanowią otwartą ranę. Jedną z nich jest zaginięcie Katarzyny Domerackiej. W 2000 roku miała 16 lat, plany na przyszłość i całe życie przed sobą. Tego feralnego dnia wyszła od swoich dziadków i już nigdy nie wróciła. W ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane wracamy do spraw, które mimo upływu lat nadal pozostają niewyjaśnione.

9 maja 2000 roku Kasia opuściła mieszkanie swoich dziadków w Warszawie. Szła w kierunku stacji metra Wierzbno. Miała spotkać się ze znajomymi i wyjechać nad Zalew Zegrzyński. Do celu jednak nigdy nie dotarła.

Nie wróciła ani do mieszkania dziadków, ani do swojego rodzinnego domu. Od tamtego dnia nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

W sprawie wykonano szereg czynności o charakterze operacyjnym i procesowym, drobiazgowo sprawdzano kolejne informacje i analizowano pojawiające się tropy. Niestety, do dziś nie udało się ustalić, co spotkało Kasię tamtego tragicznego dnia.

Dla bliskich Kasi wciąż pozostaje zagadką powód jej nieobecności w ich życiu. Publikujemy fotografię Kasi z czasu zaginięcia oraz progresję wiekową pokazującą, jak mogłaby wyglądać dziś jako dorosła kobieta.

Być może ktoś miał kontakt z Kasią tamtego dnia i znał jej plany. Może wie, z kim miała się spotkać i w jakim celu? Może widział Kasię w czyimś towarzystwie? Jeśli wtedy z jakiś powodów nie podzielił się tymi informacjami z Policją, ważne, aby zrobił to teraz.

Nawet najmniejszy szczegół może pomóc wrócić do tej sprawy i przybliżyć odpowiedź na pytanie, co stało się z nią stało. Jeśli coś wiesz, skontaktuj się z Policją lub Fundacją ITAKA - zadzwoń: 112 lub 116 000, napisz: cpozkgp@policja.gov.pl

Wciąż czekamy na Niezapominajki

W ramach kampanii #zaginioneNIEzapomniane polska Policja wspólnie z Fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych przypomina historie najmłodszych dzieci i nastolatków, którzy zaginęli przed laty i już nigdy nie wrócili do domu. Chcemy pokazać, że mimo upływu lat te sprawy nadal są żywe, a bliscy bohaterów tych tragicznych historii wciąż czekają na odpowiedzi.

Już 25 maja – w Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, którego symbolem jest kwiat niezapominajki – będziemy solidaryzować się z rodzinami wszystkich zaginionych i do tej pory nieodnalezionych dzieci.

My wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie, co się wówczas wydarzyło i czekamy na Niezapominajki.

Patronat honorowy nad kampanią społeczną objęła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis, BKS KGP