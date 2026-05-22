IV Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej Data publikacji 22.05.2026 Powrót Drukuj Dynamiczne pokazy, policyjne śmigłowce, specjalistyczny sprzęt i rozmowy z funkcjonariuszami, którzy na co dzień realizują jedne z najtrudniejszych policyjnych zadań. Warszawskie lotnisko na Bemowie ponownie stało się miejscem spotkania pasjonatów służby, rodzin z dziećmi i osób marzących o założeniu munduru kontrterrorysty. IV Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej już od pierwszych minut przyciągnął tłumy odwiedzających. Wśród gości byli obecni: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń oraz I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Sportowa rywalizacja na strzelnicy

Tegoroczny Dzień Otwarty, organizowany w ramach obchodów 50-lecia CPKP "BOA, rozpoczął się od zawodów strzeleckich organizowanych na strzelnicy CPKP „BOA”. Oficjalnego otwarcia dokonali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła. Zawodnicy, którzy zgłosili się do zawodów, rywalizowali w kilku kategoriach. Jako pierwsi do strzelań przystąpili goście oraz emerytowani funkcjonariusze, a klasyfikacje prowadzono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Po zakończeniu konkurencji odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych strzelców.

W czasie, gdy na lotnisku trwały pokazy i prezentacje przygotowane dla odwiedzających, na strzelnicy kontynuowano sportową rywalizację w kategorii policjantów służby kontrterrorystycznej. Funkcjonariusze walczyli zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak i drużynowej. Zwieńczeniem zawodów było uroczyste rozdanie nagród we wszystkich kategoriach.

Obaj spotkali się z funkcjonariuszami i uczestnikami wydarzenia, obserwując pokazy oraz prezentacje przygotowane przez CPKP „BOA" i policyjnych lotników.

Za kulisami służby kontrterrorystycznej

Tegoroczna edycja wydarzenia po raz kolejny pokazała, jak duże zainteresowanie budzi służba w jednostkach kontrterrorystycznych Policji. Na terenie lotniska pojawiły się setki odwiedzających, którzy chcieli zobaczyć z bliska pracę policyjnych kontrterrorystów i przekonać się, jak wygląda rzeczywistość znana głównie z relacji medialnych.

Funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” przygotowali pokazy, które pozwoliły odwiedzającym zajrzeć za kulisy ich codziennej pracy. Najwięcej emocji wzbudziły dynamiczne pokazy działań kontrterrorystycznych. Odwiedzający mogli z bliska obserwować współpracę operatorów, przewodników psów bojowych i zespołów wsparcia podczas symulowanych zatrzymań oraz odbijania zakładników. Wszystko odbywało się z ogromną precyzją i tempem, które najlepiej pokazują, jak wymagająca jest to służba.

Sprzęt, który na co dzień bierze udział w policyjnych akcjach

Dużym zainteresowaniem, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się również strefa prezentująca sprzęt i wyposażenie wykorzystywane podczas realnych działań prowadzonych przez kontrterrorystów. Odwiedzający mogli z bliska obejrzeć broń, środki ochrony osobistej, kamizelki kuloodporne oraz specjalistyczne wyposażenie używane w różnych warunkach – od działań w terenie zurbanizowanym po operacje prowadzone w wodzie czy na wysokościach.

Nie brakowało osób, które chciały przymierzyć elementy wyposażenia lub usiąść w policyjnych pojazdach wykorzystywanych podczas akcji. Szczególną uwagę przyciągał TUR oraz sprzęt, który na co dzień służy kontrterrorystom do prowadzenia działań.

Jednym z najmocniejszych punktów wydarzenia była obecność policyjnych śmigłowców. W hangarze Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP odwiedzający mogli zobaczyć z bliska maszyny Black Hawk S-70i oraz Bell-407GXi. Wokół śmigłowców przez cały czas gromadzili się odwiedzający, którzy chętnie rozmawiali z policyjnymi lotnikami o ich służbie i zadaniach realizowanych podczas działań kontrterrorystycznych.

Rozmowy o służbie w BOA

IV Dzień Otwarty był nie tylko okazją do oglądania pokazów. Równie ważne były rozmowy z policjantami CPKP „BOA”. Wiele pytań o szkolenia, codzienną służbę, a także o wymagania stawiane kandydatom na przyszłych kontrterrorystów zadawali uczniowie klas o profilu mundurowym. Dla wielu młodych osób spotkanie z policjantami było pierwszą okazją, by dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda droga do jednej z najbardziej wymagających formacji w polskiej Policji.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za obecność i wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za rok!