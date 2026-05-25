Policjanci z z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich zapobiegli tragedii Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci każdego dnia podejmują służbę, której fundamentem jest ochrona życia i zdrowia drugiego człowieka - często z narażeniem własnego bezpieczeństwa. Tak było również w sobotę, 16 maja br., kiedy funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich jako pierwsi ruszyli do budynku, z którego wydobywał się dym, a w środku ulatniał się gaz. Dzięki błyskawicznej reakcji st. post. Natalii Rybak oraz post. Huberta Jarus udało się uratować mężczyznę oraz zapobiec wybuchowi, który mogła zagrozić życiu wielu osób.

W sobotę, 16 maja br., do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wpłynęło zgłoszenie dotyczące prawdopodobnie wybuchu butli gazowej w jednym z budynków mieszkalnych na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich w składzie st. post. Natalia Rybak oraz post. Hubert Jarus.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że sytuacja była bardzo poważna i mogła realnie zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców budynku. Policjanci od razu wyczuli silną woń gazu. Nie tracąc ani chwili podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, z którego gaz mógł przedostawać się na korytarz.

W jednym z pomieszczeń mundurowi zauważyli rozpalone na środku pokoju ognisko, które natychmiast ugasili. Pomimo ekstremalnie niebezpiecznych warunków policjanci kontynuowali działania ratunkowe. W jednym z pokoi znajdował się mężczyzna, którego funkcjonariusze natychmiast ewakuowali z mieszkania. Drugi z mieszkańców opuścił budynek o własnych siłach.

Dzięki zdecydowanej i bohaterskiej postawie policjantów udało się uniknąć tragedii. Chwile później na miejsce przybyły zastępy Straży Pożarnej, które przejęły dalsze działania.

28-letni mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty usiłowania zniszczenia mienia znacznej wartości oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Postawa policjantów pokazuje, że policyjna służba to coś więcej niż codzienna praca. To gotowość do działania w sytuacjach ekstremalnych, odwaga oraz poświęcenie w ochronie życia drugiego człowieka. Funkcjonariusze każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców, nierzadko ryzykując własnym zdrowiem i życiem.

Wyrazy uznania dla policjantów skierował również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy mł. bryg. Grzegorz Hurkasiewicz, który na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy nadkom. Daniela Panka przekazał pisemne podziękowania. Jak podkreślił, obecni na miejscu funkcjonariusze wykazali się odwagą, profesjonalizmem oraz wyjątkowym opanowaniem, a ich szybka reakcja pozwoliła zapobiec tragedii.