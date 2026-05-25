Webinarium CEDUR „Lista ostrzeżeń publicznych KNF - podstawa wpisu i wykreślenia” Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na kolejne webinarium (spotkanie online) „Lista ostrzeżeń publicznych KNF - podstawa wpisu i wykreślenia” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 3 czerwca 2026 roku (10:00-14:15). Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom ustawowych regulacji związanych z „Listą ostrzeżeń publicznych KNF” (LOP). W ramach prezentowanych treści szczegółowo zostaną omówione przepisy regulujące funkcjonowanie LOP w ujęciu historycznym i obecnie. Dodatkowo uczestnicy spotkania dowiedzą się jak w świetle obowiązujących przepisów wygląda dokonywanie wpisów na LOP, jaki jest ich zakres, jakie mogą być wprowadzone zmiany samego wpisu oraz kiedy może dojść do wykreślenia podmiotów z LOP.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Poniżej link do strony z odnośnikiem do formularza:

Potwierdzenia możliwości udziału zostaną przesłane do 2 czerwca 2026 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia możliwości udziału oraz zaproszenia zawierające link do spotkania będą przesyłane na bieżąco w dniu wydarzenia. Aby webinarium w jak największym stopniu spełniało oczekiwania uczestników zachęcamy do kierowania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium.

W celu udziału w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W webinarium można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do webinarium zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału w webinarium oraz przekazaniu zaproszenia zawierającego link do spotkania.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

