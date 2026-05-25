Areszt za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia Data publikacji 25.05.2026 Do aresztu trafił 32-letni mieszkaniec Łomży. Mężczyzna usłyszał zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a także kierowania gróźb karalnych. Czyn miał charakter chuligański, a sąd zadecydował o 3 miesięcznym areszcie dla 32-latka.

Dyżurny łomżyńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o trzech mężczyznach na osiedlu z pałkami teleskopowymi, którzy zachowują się agresywnie. Podczas patrolowania policjanci zauważyli jednego ze wskazanych w zgłoszeniu. Okazał się nim 32-letni, nietrzeźwy mieszkaniec Łomży. W jego kieszeni mundurowi znaleźli rozkładany nóż, a nieopodal na trawniku pałkę teleskopową, do której się nie przyznał. Tuż obok zauważyli mężczyznę z urazem twarzy i głowy, który powiedział policjantom, że napastnicy napadli go od tyłu, uderzali pięściami i kopali, a jeden z nich miał w ręku nóż. Nie był jednak w stanie powiedzieć kto to był. W trakcie interwencji do mundurowych podeszło dwóch innych mężczyzn, świadków pobicia. Tp właśnie zatrzymany przez policjantów 32-latek, jak wskazano, był jednym z napastników. Mężczyzna jest znany łomżyńskim mundurowym,gdyż w przeszłości był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu i odbywał karę pozbawienia wolności.

Zatrzymany usłyszał już zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz stosowania gróźb karalnych. Sąd zadecydował o 3 miesięcznym areszcie dla 32-latka. Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę fakt, że czyn miał charakter chuligański, dolna granica ustawowego zagrożenia karą może być zwiększona o połowę.