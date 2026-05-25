Zatrzymani za kradzieże rozbójnicze na kierowcach przewozów „na aplikację” Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu mokotowskiej komendy zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o dokonanie kradzieży rozbójniczych na kierowcach świadczących usługi przewozowe za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, wykorzystując nieuwagę kierowców, którym zabierali telefony komórkowe, a następnie stosowali gaz pieprzowy, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionego mienia.

Do jednego ze zdarzeń doszło przy ul. Chocimskiej na Mokotowie. Pokrzywdzony kierowca przewozów „na aplikację”, obywatel Indii, zgłosił kradzież telefonu o wartości około 5600 złotych. Z ustaleń policjantów wynikało, że kobieta i mężczyzna zamówili kurs, a podczas przejazdu korzystali z należącego do kierowcy telefonu. Po dotarciu na miejsce para wybiegła z pojazdu ze skradzionym urządzeniem. Kiedy kierowca podjął pościg, kobieta rozpyliła w jego kierunku gaz pieprzowy.

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu mokotowskiej komendy. Intensywna praca operacyjna i procesowa pozwoliła policjantom szybko wytypować osoby mogące mieć związek z przestępstwem oraz ustalić miejsce ich pobytu.

Podczas kontroli wytypowanego wcześniej lokalu, policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę oraz 20-letnią kobietę. W działania zaangażowali się również funkcjonariusze Wydziału Nieletnich i Patologii, którzy podczas realizowanych czynności ujawnili w lokalu także osobę nieletnią poszukiwaną celem doprowadzenia do zakładu poprawczego. Nieletni został zatrzymany i przekazany do dalszych czynności zgodnie z decyzją sądu rodzinnego.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanych policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, gotówkę oraz gaz pieprzowy mogący służyć do popełniania przestępstw. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym powiązać zatrzymanych również z innym zdarzeniem, do którego doszło pod koniec kwietnia w rejonie ul. Gandhiego. Wówczas ofiarą sprawców padł inny kierowca przewozów realizowanych za pośrednictwem aplikacji, któremu skradziono dwa telefony komórkowe o łącznej wartości około 1800 złotych. W tym przypadku sprawcy również grozili użyciem gazu obezwładniającego w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 21-letniemu mężczyźnie i 20-letniej kobiecie zarzutów dotyczących kradzieży rozbójniczych, których dopuścili się działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji.