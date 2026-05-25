Podawał się za lekarza, sprzedawał nielegalnie leki Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 57-latka podejrzanego o nielegalny obrót produktami leczniczymi. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju.

20 maja 2026 roku policjanci zatrzymali podejrzanego podczas nadawania przesyłki w paczkomacie znajdującym się przy ul. Żelaznej w Gdyni. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie zajmowanego przez niego mieszkania, gdzie zabezpieczono produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek.

Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany prowadził sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, nie posiadając wymaganych zezwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem lokalnych portali internetowych. Dodatkowo śledczy ustalili, że mężczyzna podawał się za lekarza, wzbudzając zaufanie klientów i uwiarygadniając oferowane przez siebie środki.

57-latek został przewieziony do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia bez wymaganego zezwolenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Gdyni zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się ze wskazanymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju.

Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności.

