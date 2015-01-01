Niebieskie światło pamięci - dziś finał kampanii #zaginioneNIEzapomniane Powrót Drukuj Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego to dzień, w którym swój finał ma kampania społeczna polskiej Policji i Fundacji ITAKA #zaginioneNIEzapomniane. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem zaginięć dzieci a także solidarność z ich rodzinami, które każdego dnia czekają na odpowiedź, co się wydarzyło. Dzisiejszego wieczoru budynki i charakterystyczne obiekty w całej Polsce zostały podświetlone na niebiesko. Dzięki zaangażowaniu organizacji zrzeszonych w Missing Children Europe w tym samym kolorze iluminacje pojawiły się w całej Europie.

Dzisiejszy finał kampanii społecznej #zaginioneNIEzapomniane prowadzonej wspólnie przez polską Policję i Fundację ITAKA to symboliczny gest przypominający, że za każdą sprawą zaginięcia dziecka stoją jego bliscy, którzy mimo upływu lat wciąż żyją nadzieją na znalezienie odpowiedzi na pytanie, co stało się z ich najbliższymi.

Dziś, w Międzynarodowym Dniu Dziecka Zaginionego, na niebiesko rozświetliły się nie tylko budynki komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz szkół Policji, ale także wiele znanych obiektów i instytucji w całej Polsce. Do akcji włączyły się m.in .: Pałac Kultury i Nauki, most Śląsko-Dąbrowski i PGE Narodowy oraz Warsaw Spire w Warszawie, Kładka Ojca Bernatka w Krakowie i Tauron Arena Kraków, Fontanna Neptuna i wiadukt przy ul. Kościuszki w Gdańsku, Opera Bałtycka, Filharmonia Szczecińska, Arena Lublin oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Stadion Śląski, Radiostacja Gliwicka. Niebieskie iluminacje pojawiły się również na budynkach urzędów, centrów kultury i obiektach użyteczności publicznej w wielu miastach kraju.

Kolor niebieski od lat jest międzynarodowym symbolem pamięci o zaginionych dzieciach i wsparcia dla ich rodzin. Tegoroczna akcja iluminacji świetlnej przekroczyła granice Polski. Dzięki zaangażowaniu organizacji zrzeszonych w Missing Children Europe kampania jest widoczna również w innych krajach Europy. Na niebiesko podświetlone zostały m.in. budynek Parlamentu Europejskiego, Fontanna Neptuna w Madrycie czy Wieża Petrin w Pradze.

W tym roku podczas 2. edycji kampanii #zaginioneNIEzapomniane zwracaliśmy uwagę nie tylko na pamięć o dzieciach, które nie wróciły do domu, ale także na współczesne zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, szczególnie te związane z aktywnością w internecie i relacjami budowanymi online.

Tekst: Agnieszka Włodarska BKS KGP