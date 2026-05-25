Niebezpieczne wyprzedzanie na przejściu dla pieszych - uważajmy na drodze Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Wyprzedzanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu lub nieustąpienie pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście może doprowadzić do bardzo tragicznych w skutkach zdarzeń. Także piesi, dla własnego bezpieczeństwa powinni zwracać uwagę, czy kierujący ich widzi i czy jest w stanie się zatrzymać. Niestety, nie wszyscy przestrzegają przepisów, co potwierdza niebezpieczny incydent, który zarejestrowała policyjna kamera.

Świebodzińscy policjanci apelują do wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa nie tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu, ale także temu, który dopiero na to przejście wchodzi.

W piątek, 22 maja br., policjanci ze Świebodzina zatrzymali do kontroli drogowej kierującego, który złamał przepisy dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście, ponadto wyprzedził inny pojazd - nieoznakowany radiowóz, który zatrzymał się przed przejściem, aby przepuścić pieszego. To jedno z najniebezpieczniejszych zachowań na drodze, które niezwykle często kończy się tragicznymi w skutkach potrąceniami. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktami karnymi.

Pamiętajmy: Zbliżając się do przejścia dla pieszych, mamy obowiązek:

Zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących.

Ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście lub już się na nim znajduje.

Bezwzględnie zakazuje się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim a także omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

Również piesi powinni zachować szczególną ostrożność, przede wszystkim nie wolno im wejść na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd i ze względu na własne bezpieczeństwo, powinni się rozejrzeć i upewnić, że kierujący pojazdem ich widzi i zdąży się zatrzymać. Bez względu na to, kto będzie winny w zdarzeniu, to piesi poniosą najdotkliwsze konsekwencje - zdrowotne.

