Sukces policyjnych biegaczy w Łodzi. Ponad setka mundurowych na starcie „Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run”
Słynny Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run w Łodzi przeszedł do historii jako wydarzenie o imponującej frekwencji. W tegorocznych sportowych zmaganiach na dystansie 10 kilometrów wzięło udział aż 13 000 biegaczy z całego kraju. W tym ogromnym zestawieniu wyraźnie zaznaczyli swoją obecność reprezentanci Policji - na starcie stawiło się 104 funkcjonariuszy, w tym 28 policjantek oraz 76 policjantów.
Nasi reprezentanci pokazali świetne przygotowanie kondycyjne, co przełożyło się na wysokie lokaty w klasyfikacjach końcowych. Poniżej szczegółowe zestawienie najważniejszych wyników policyjnej kadry:
Klasyfikacja policyjna – kobiety:
- Iwona Matuszak – czas: 43 min,
- Edyta Marciniak – czas: 46 minut,
- Beata Borowicz – reprezentantka Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, czas: 46 minut.
Klasyfikacja policyjna – mężczyźni
- Jan Teleżyński – czas: 37 minut,
- Łukasz Ładak – czas: 38 minut,
- Artur Bałdyka – czas: 39 minut.
Występ tak licznej grupy policyjnych lekkoatletów oraz wywalczone lokaty są dowodem na wysoki poziom wyszkolenia fizycznego w formacji. Zarówno duża frekwencja, jak i doskonałe czasy naszych funkcjonariuszy pokazują, że polska Policja stawia na sportową rywalizację i zdrowy styl życia.
Serdecznie gratulujemy całej setce naszych mundurowych, którzy z dumą reprezentowali Policję na dystansie 10 kilometrów! Wszystkim uczestnikom, a w szczególności nagrodzonym reprezentantom formacji, życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów i niesłabnącej pasji do sportu!
Foto: biegpiotrkowska.pl, liveds.datasport.pl