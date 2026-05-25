Sukces policyjnych biegaczy w Łodzi. Ponad setka mundurowych na starcie „Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run” Data publikacji 25.05.2026 Powrót Drukuj Słynny Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run w Łodzi przeszedł do historii jako wydarzenie o imponującej frekwencji. W tegorocznych sportowych zmaganiach na dystansie 10 kilometrów wzięło udział aż 13 000 biegaczy z całego kraju. W tym ogromnym zestawieniu wyraźnie zaznaczyli swoją obecność reprezentanci Policji - na starcie stawiło się 104 funkcjonariuszy, w tym 28 policjantek oraz 76 policjantów.

Nasi reprezentanci pokazali świetne przygotowanie kondycyjne, co przełożyło się na wysokie lokaty w klasyfikacjach końcowych. Poniżej szczegółowe zestawienie najważniejszych wyników policyjnej kadry:

Klasyfikacja policyjna – kobiety:

Iwona Matuszak – czas: 43 min, Edyta Marciniak – czas: 46 minut, Beata Borowicz – reprezentantka Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, czas: 46 minut.

Klasyfikacja policyjna – mężczyźni

Jan Teleżyński – czas: 37 minut, Łukasz Ładak – czas: 38 minut, Artur Bałdyka – czas: 39 minut.

Występ tak licznej grupy policyjnych lekkoatletów oraz wywalczone lokaty są dowodem na wysoki poziom wyszkolenia fizycznego w formacji. Zarówno duża frekwencja, jak i doskonałe czasy naszych funkcjonariuszy pokazują, że polska Policja stawia na sportową rywalizację i zdrowy styl życia.

Serdecznie gratulujemy całej setce naszych mundurowych, którzy z dumą reprezentowali Policję na dystansie 10 kilometrów! Wszystkim uczestnikom, a w szczególności nagrodzonym reprezentantom formacji, życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów i niesłabnącej pasji do sportu!

Foto: biegpiotrkowska.pl, liveds.datasport.pl