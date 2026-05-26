Trzymiesięczny areszt dla 18-letniego „odbieraka” Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec województwa śląskiego. 18-latek brał udział oszustwach. Od mieszkanki Dębicy odebrał 38 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z mieleckimi kryminalni, mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic Mielca. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Do tego zdarzenia doszło w minionym tygodniu na terenie Dębicy. Do 84-latki zadzwonił rzekomy przedstawiciel poczty i poinformował kobietę o przesyłkach adresowanych i nieodebranych przez nią. Zobligował się dostarczyć przesyłki kobiecie do miejsca jej zamieszkania. Kilka minut później zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚP. Poinformował rozmówczynię, że kurier z przesyłkami pocztowymi zamierza ją okraść. Wmówił pokrzywdzonej, że jedynie przekazanie pieniędzy Policji uchroni ją przed utratą oszczędności. Kobieta przygotowała 38 tysięcy złotych i przekazała mężczyźnie, który zjawił się przed drzwiami jej mieszkania niedługo po zakończonej rozmowie telefonicznej.

Po pewnym czasie 84-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i powiadomiła policjantów.

Sprawą natychmiast zajęli się dębiccy kryminalni. Podjęte działania przyniosły zamierzony efekt. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami z wydziału kryminalnego z Mielca już następnego dnia 18-latek podejrzany o udział w oszustwie został zatrzymany.

Mieszkaniec województwa śląskiego został przewieziony do dębickiej jednostki i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Policjanci ustalili, że zatrzymany 18-latek, w tym procederze pełnił funkcję tzw. odbieraka. Młody mężczyzna wziął pieniądze od poszkodowanej seniorki, które wcześniej zostały podstępem wyłudzone.

W piątek na wniosek Prokuratury Rejonowej w Dębicy miejscowy sąd zastosował wobec 18-letniego mieszkańca województwa śląskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Kodeks karny za przestępstwo oszustwa przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.