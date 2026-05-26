Zatrzymany za kradzież samochodu tymczasowo aresztowany Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze Szczytna wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali 41-letniego mieszkańca gminy Wielbark podejrzanego o kradzież z włamaniem i kradzież samochodu. Mężczyzna usłyszał już zarzut, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Do zatrzymania doszło w środę, 20.05.2026 r. Działania prowadzili funkcjonariusze wydziału kryminalnego ze Szczytna oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz przewodnik psa z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. 41-letni mieszkaniec gminy Wielbark został zatrzymany na podstawie zarządzenia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Szczytnie w związku ze sprawą kradzieży samochodu.

Śledczy ustalili, że do przestępstwa doszło w nocy z 17 na 18 grudnia 2025 roku na terenie Szczytna. Sprawca miał włamać się do domu jednorodzinnego, skąd zabrał między innymi kosmetyczkę, kosmetyki, torebki, portfel z pieniędzmi i dokumentami oraz kluczyki do samochodu marki Volkswagen. Następnie, wykorzystując skradziony klucz, odjechał autem znajdującym się w zamkniętym garażu.

Łączna wartość strat została oszacowana na ponad 180 tysięcy złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci wytypowali i ustalili tożsamość podejrzanego. 41-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem działając w warunkach recydywy.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze ujawnili w miejscu zamieszkania mężczyzny substancje odurzające. Zabezpieczone środki zostały przekazane do badań laboratoryjnych. Jeśli ekspertyza potwierdzi, że są to narkotyki, podejrzany odpowie również za ich posiadanie.

Na wniosek miejscowej prokuratury, Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec mieszkańca gminy Wielbark środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Olsztynie / mw)

Deskrypcja tekstowa wideo: film przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny przez nieumundurowanego policjanta.