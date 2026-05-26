Spowodował wypadek drogowy i uciekł. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj Wodzisławscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 17 do 21 lat, którzy mieli związek ze zdarzeniem dotyczącym potrącenia pieszej w Wodzisławiu Śląskim. Kierujący Audi, po doprowadzeniu do wypadku, uciekł z miejsca zdarzenia wraz z 17-letnim pasażerem, nie udzielając pomocy poszkodowanej kobiecie. Decyzją sądu 20-letni sprawca został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 16 lat więzienia.

6 maja, w godzinach popołudniowych, na ulicy Targowej w Wodzisławiu Śląskim doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz pieszej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe i policjantów.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem marki Audi, wykonując manewr cofania, nie zachował należytej ostrożności i potrącił idącą chodnikiem 72-letnią kobietę. Po zdarzeniu zatrzymał pojazd, jednak po chwili wraz z pasażerem odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy rannej.

Poszkodowana kobieta z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 17-letniego pasażera Audi. Intensywne działania śledczych doprowadziły również do zatrzymania kolejnych osób. Już następnego dnia mundurowi zatrzymali 20-letniego kierującego oraz jego 21-letniego znajomego, który pomagał mu się ukrywać. Jak ustalili śledczy, sprawca planował wyjazd z Polski, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej.

17-latek po przesłuchaniu decyzją prokuratora został zwolniony. 21-latek usłyszał prokuratorski zarzut poplecznictwa, polegającego na pomaganiu sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Z kolei 20-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, który posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego piesza doznała ciężkich obrażeń ciała, a także nieudzielenia jej pomocy i niestosowania się do orzeczonych zakazów sądowych.

Na wniosek śledczych i prokuratora Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zdecydował o zastosowaniu wobec 20-latka tymczasowego aresztu. Mężczyźnie grozi kara do 16 lat pozbawienia wolności.

Dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia wyjaśniane są w toku śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim.

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Lekceważenie przepisów prawa oraz ignorowanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy przypadek rażącego naruszenia prawa spotka się ze zdecydowaną reakcją służb.

( KWP w Katowicach / kp)

Film Spowodował wypadek drogowy i uciekł. Został tymczasowo aresztowany Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Spowodował wypadek drogowy i uciekł. Został tymczasowo aresztowany (format mp4 - rozmiar 10.91 MB)