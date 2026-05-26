Przyszli po pieniądze seniorów. Zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych Data publikacji 26.05.2026 Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwach metodą „na legendę". Obaj wpadli tego samego dnia, w różnych częściach miasta, chwilę po tym, gdy przyszli odebrać pieniądze od zmanipulowanych seniorów. Dzięki szybkiej pracy operacyjnej kryminalni zapobiegli utracie oszczędności życia pokrzywdzonych i odzyskali blisko 50 tys. zł.

W czwartek, 21 maja 2026 roku, policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami „na legendę”, rozpoczęli intensywne działania operacyjne po uzyskaniu informacji o przestępstwach popełnionych na terenie podległym komisariatowi Policji Poznań - Północ i Nowe Miasto.

Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel mieli jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia.

Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z poznańskich osiedli. Ofiarą oszustów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS . Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na „weryfikacji danych” i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Chwilę później do kobiety zadzwonił fałszywy policjant oraz rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże.

Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko co miała w domu - 20 tysięcy złotych w gotówce. Przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że „policyjny dron” musi to potwierdzić. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania.

Dzięki skutecznym działaniom policjantów oraz ostrożności kobiety oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tzw. odbieraka - osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu.

Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Poznaniu przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczypospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego mężczyznę z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieraczce przez oszukane kobiety - matkę i córkę.

W tym przypadku przestępcy działali metodą „na wypadek”. Modus operandi polega na tym, że oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu o członka rodziny, pokrzywdzeni przekazują przestępcom oszczędności.

23-latek został zatrzymany chwilę po odebraniu pieniędzy. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci do pokrzywdzonych kobiet.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych „tajnych akcjach”, nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów - wiedza i czujność mogą uchronić przed utratą dorobku całego życia.