Policyjny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj 22 maja 2026 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Warszawie odbył się wyjątkowy piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie, zorganizowane we współpracy z Komendą Główną Policji, połączyło doskonałą zabawę z edukacją na temat bezpieczeństwa, przyciągając licznych uczniów, ich rodziców oraz opiekunów.

W miniony piątek na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie zapanowała świąteczna atmosfera. Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców oraz Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji połączyli siły, aby zorganizować dla najmłodszych niezapomniany piknik profilaktyczno-edukacyjny.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się również funkcjonariusze z Biura Kryminalnego (Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób), Biura Ruchu Drogowego, Biura Prewencji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Gabinetu Komendanta Głównego Policji i Wydziału Ochrony Pracy (Zespół ds. Ratownictwa Medycznego).

Edukacja poprzez zabawę i prezentacja policyjnego rzemiosła

Ogromnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się specjalnie przygotowane stoiska tematyczne. Odwiedzający mieli niepowtarzalną okazję, by z bliska obejrzeć nowoczesny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie oraz zgłębić tajniki pracy technika kryminalistyki. W dedykowanych namiotach eksperci demonstrowali m.in. metody zabezpieczania śladów daktyloskopijnych.

Niezwykle popularne okazały się również spotkania z przewodnikami psów służbowych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Funkcjonariusze przybliżyli specyfikę pracy z czworonożnymi partnerami oraz opowiedzieli o ich nieocenionej roli w działaniach poszukiwawczych.

Sportowe emocje i bezpieczne wakacje

O dynamikę i sportowego ducha imprezy zadbali instruktorzy z Wydziału Wyszkolenia Strzeleckiego i Sprawności Fizycznej. Zaprezentowali oni akcesoria szkoleniowe oraz przygotowali dla dzieci angażujące konkurencje sprawnościowe i aktywności ruchowe. Najmłodsi chętnie brali udział w konkursach wiedzy, w których nagrodami były pamiątkowe upominki.

Piknik był także doskonałą okazją do działań profilaktycznych. W obliczu zbliżającego się sezonu urlopowego policjanci przypomnieli dzieciom oraz dorosłym kluczowe zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia oraz omówili zasady bezpiecznego wypoczynku podczas nadchodzących wakacji.