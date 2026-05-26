Kłótnia w pracy zakończyła się… pobiciem i wywiezieniem za miasto Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn - obywateli Uzbekistanu, którzy w ubiegłym tygodniu przy użyciu noża grozili swojemu znajomemu, obywatelowi Tadżykistanu, a następnie zmusili go, aby ten wsiadł do ich auta, po czym wywieźli go za miasto. Mężczyzna został pobity i pozostawiony bez pomocy. Policjanci z lubińskiej komendy powiatowej natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 22 i 23 lat, którzy usłyszeli już w tej sprawie zarzuty.

W zeszłym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zgłosił się 22-letni obywatel Tadżykistanu, który został pobity i pozbawiony wolności przez trzech znanych mu mężczyzn – obywateli Uzbekistanu. Pokrzywdzony został zaczepiony przez sprawców w trakcie pracy. Sprawcy grożąc mu nożem zmusili go, aby wszedł wspólnie z nimi do samochodu, po czym wywieźli go za miasto. Tam 22-latek został pobity. Do miasta wrócił o własnych siłach.

Policjanci z Lubina natychmiast po uzyskaniu informacji o zdarzeniu podjęli szereg działań, aby jak najszybciej ustalić miejsce przebywania potencjalnych sprawców. Wykonane czynności operacyjne doprowadziły do zatrzymania jeszcze tego samego trzech obywateli Uzbekistanu podejrzewanych o atak na 22-latka.

Cała trójka trafiła do policyjnej celi, a następnie do prokuratury, gdzie zatrzymani usłyszeli zarzuty.

Za bezprawne pozbawienie wolności, zmuszanie innej osoby do określonego działania, udział w bójce oraz groźby cała trójka odpowie teraz przed sądem. Za przestępstwa, o które są podejrzani, może grozić im karta nawet do 5 lat pozbawienia wolności.