Kolejny sukces sierżant Kamili Dulowskiej Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj Sierż. Kamila Dulowska wystartowała w ubiegły weekend w mistrzostwach Polski służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc federacji WPC, które odbyły się we Wrocławiu. Policjantka z Mysłowic reprezentowała polską Policję. Kamila kolejny raz pokazała siłę, sięgając aż po trzy medale, dwa srebrne oraz brązowy. Gratulujemy sukcesów sportowych!

W ubiegły weekend, 22-23 maja br., we Wrocławiu swój kolejny udany występ sportowy zaliczyła sierż. Kamila Dulowska z mysłowickiej patrolówki. W mistrzostwach Polski służb mundurowych Federacji WPC w wyciskaniu sztangi leżąc, zdobyła dwa srebrne i brązowy medal. To kolejne zawody, na których reprezentowała także polską Policję.

Zawody obywały się w trzech kategoriach: wyciskanie sztangi, przysiady i martwy ciąg.

Mundurowa z Mysłowic osiągnęła następujące wyniki:

2 miejsce w kategorii do 75 kg ,

, 2 miejsce w kategorii wiekowej,

3 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet.

Sport od zawsze był nieodłącznym elementem policyjnej służby. Nie tylko wzmacniał sprawność, ale przede wszystkim przygotowywał funkcjonariuszy do codziennych zadań. W tym roku obchodzimy 100-lecie sportu w naszej formacji. Sukcesy sportowe sierżant Kamili Dulowskiej to okazja do inspiracji innych, udowadniają bowiem, że można łączyć służbę z pasją do sportu i osiągać znaczące sukcesy.