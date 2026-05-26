Policjanci z częstochowskiej „szóstki" uratowali mężczyznę Data publikacji 26.05.2026 Mundurowi z częstochowskiej „szóstki" interweniowali wobec nieprzytomnego mężczyzny, który przestał oddychać. Po przyjeździe na miejsce, mundurowi przejęli od żony poszkodowanego czynności związane z przeprowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 46-latek, który odzyskał funkcje życiowe, został przewieziony do szpitala.

Wczoraj przed 7.00 sierż. Michał Sierdlecki i post. Marta Świtoń pojechali do jednego z mieszkań przy ulicy Łukasińskiego, gdzie, jak wynikało ze zgłoszenia, 46- letni mężczyzna potrzebował pomocy. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, żona poszkodowanego przeprowadzała resuscytację krążeniowo-oddechową.

Mundurowi sprawdzi stan mężczyzny, a następnie przejęli od kobiety czynności ratunkowe, które kontynuowali do czasu odzyskania przez mężczyznę funkcji życiowych. Wtedy też przekazali go ratownikom medycznym. 46-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy medycznej.

Przypominamy, że w takich sytuacjach bardzo często liczy się czas i natychmiastowe podjęcie odpowiednich czynności. Często szybkie poinformowanie służb oraz rozpoczęcie czynności może uratować czyjeś życie.