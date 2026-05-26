Oszust zatrzymany „na gorącym uczynku" przez kraśnickich kryminalnych Data publikacji 26.05.2026 Kryminalni z kraśnickiej komendy zatrzymali „na gorącym uczynku" 19-letniego obywatela Ukrainy, który brał udział w oszustwie metodą „na inwestycje". Jego ofiarą padła 53-latka, która straciła ponad 60 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła mężczyźnie podającemu się za brokera, że może zarobić na inwestycji. 19-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do oszustwa metodą „na inwestycje” doszło na przełomie kwietnia i maja tego roku. Wówczas sprawcy kontaktowali się telefonicznie z 53-letnią mieszkanką powiatu opolskiego. W trakcie rozmowy mężczyzna podający się za brokera obiecywał szybki zysk z inwestycji. Kobieta przekonana, że może pomnożyć oszczędności przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych. Sprawcy byli na tyle zachłanni, że skontaktowali się z kobietą po raz kolejny. Fałszywy broker namówił kobietę do dalszego rzekomego inwestowania i umówił się z nią na przekazanie dodatkowej gotówki.

Nad sprawą pracowali kryminalni z kraśnickiej komendy. Biorący udział w oszustwie mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy w umówionym miejscu odebrał od 53-latki pakunek. Zatrzymany to 19-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna podczas interwencji był agresywny, stawiał opór i nie stosował się do wydawanych poleceń.

Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 19-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.