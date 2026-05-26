Ostrowscy policjanci ewakuowali mężczyznę z zadymionego mieszkania Data publikacji 26.05.2026 Powrót Drukuj Ostrowscy policjanci wyprowadzili z zadymionego mieszkania mężczyznę, a następnie przekazali pod opiekę ratownikom medycznym. Mężczyzna zasnął, gdy przygotowywał posiłek na kuchence gazowej.

W sobotę, 23.05.br., po południu, dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o pożarze mieszkania w jednym z bloków w Komorowie, w powiecie ostrowskim. Na miejsce pilnie pojechali ostrowscy policjanci z pionu prewencji, gdzie był już jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarnej przygotowujący sprzęt gaśniczy.

Mundurowi postanowili wejść do mieszkania, z którego wydobywał się dym, po kilkukrotnym pukaniu w drzwi otworzył im 38-latek. Mężczyzna był zdezorientowany i okopcony dymem, słaniał się na nogach, policjanci wyprowadzili go z budynku i przekazali załodze ratownictwa medycznego.

Jak się okazało, 38-latek był nietrzeźwy, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Obecna na miejscu Państwowa Straż Pożarna stwierdziła, że prawdopodobną przyczyną pożaru był posiłek pozostawiony na włączonej kuchence gazowej.

Bywają sytuacje, w których niewiele brakuje do tragedii, na szczęście w tej sytuacji skończyło się jedynie na stratach materialnych. Dalsze czynności w tej sprawie przeprowadzą ostrowscy policjanci.