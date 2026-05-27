Międzynarodowa akcja przeciwko przestępczości ekonomicznej. Polscy policjanci wsparli działania Europolu - AktualnościPolicja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Międzynarodowa akcja przeciwko przestępczości ekonomicznej. Polscy policjanci wsparli działania Europolu

Data publikacji 27.05.2026
Powrót
Drukuj

Funkcjonariusze Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji w dniach 19–22 maja 2026 roku uczestniczyli w międzynarodowej operacji koordynowanej przez Europol pod nazwą „Projekt A.S.S.E.T.” (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Celem przedsięwzięcia było wykrycie i zabezpieczenie majątku pochodzącego z działalności przestępczej.

W działaniach udział wzięli przedstawiciele organów ścigania z 31 państw, a także biura ds. odzyskiwania mienia (Asset Recovery Office – ARO), jednostki analityki finansowej oraz wyspecjalizowane komórki zajmujące się zwalczaniem prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej. Operację wspierały m.in. Eurojust, Centrum Interpolu ds. Przestępczości Finansowej i Zwalczania Korupcji (Financial Crime and Anti-Corruption Centre – IFCACC), Europejska Prokuratura (EPPO) oraz Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA). W przedsięwzięcie zaangażowani byli również partnerzy z sektora prywatnego, w tym branży finansowej i kryptowalutowej.

Była to trzecia edycja projektu, skoncentrowana na identyfikacji narzędzi, aktywów oraz korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw, które mogą stać się przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty przez państwa uczestniczące w projekcie.

W ramach działań prowadzonych również do spraw zgłoszonych przez stronę polską, funkcjonariusze ustalili mienie pochodzące z działalności przestępczej, ulokowane m.in. w:
884 rachunkach bankowych,
80 podmiotach gospodarczych,
55 portfelach kryptowalutowych,
74 pojazdach oraz jednym statku pływającym,
44 nieruchomościach, z których sześć oszacowano łącznie na kwotę 5,64 mln euro.

Skala ujawnionego majątku pokazuje, że przestępcy coraz częściej lokują środki w różnych sektorach gospodarki, wykorzystując zarówno tradycyjne instrumenty finansowe, jak i nowoczesne technologie. Międzynarodowa współpraca służb pozostaje jednym z kluczowych elementów skutecznego zwalczania przestępczości ekonomicznej i odzyskiwania nielegalnie zgromadzonych aktywów.

więcej informacji:

Europol's Project A.S.S.E.T. identifies millions in criminal assets

BZPE KGP
 

Powrót na górę strony