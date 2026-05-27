Międzynarodowa akcja przeciwko przestępczości ekonomicznej. Polscy policjanci wsparli działania Europolu Data publikacji 27.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji w dniach 19–22 maja 2026 roku uczestniczyli w międzynarodowej operacji koordynowanej przez Europol pod nazwą „Projekt A.S.S.E.T.” (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Celem przedsięwzięcia było wykrycie i zabezpieczenie majątku pochodzącego z działalności przestępczej.

W działaniach udział wzięli przedstawiciele organów ścigania z 31 państw, a także biura ds. odzyskiwania mienia (Asset Recovery Office – ARO), jednostki analityki finansowej oraz wyspecjalizowane komórki zajmujące się zwalczaniem prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej. Operację wspierały m.in. Eurojust, Centrum Interpolu ds. Przestępczości Finansowej i Zwalczania Korupcji (Financial Crime and Anti-Corruption Centre – IFCACC), Europejska Prokuratura (EPPO) oraz Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA). W przedsięwzięcie zaangażowani byli również partnerzy z sektora prywatnego, w tym branży finansowej i kryptowalutowej.

Była to trzecia edycja projektu, skoncentrowana na identyfikacji narzędzi, aktywów oraz korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw, które mogą stać się przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty przez państwa uczestniczące w projekcie.

W ramach działań prowadzonych również do spraw zgłoszonych przez stronę polską, funkcjonariusze ustalili mienie pochodzące z działalności przestępczej, ulokowane m.in. w:

884 rachunkach bankowych,

80 podmiotach gospodarczych,

55 portfelach kryptowalutowych,

74 pojazdach oraz jednym statku pływającym,

44 nieruchomościach, z których sześć oszacowano łącznie na kwotę 5,64 mln euro.

Skala ujawnionego majątku pokazuje, że przestępcy coraz częściej lokują środki w różnych sektorach gospodarki, wykorzystując zarówno tradycyjne instrumenty finansowe, jak i nowoczesne technologie. Międzynarodowa współpraca służb pozostaje jednym z kluczowych elementów skutecznego zwalczania przestępczości ekonomicznej i odzyskiwania nielegalnie zgromadzonych aktywów.

Europol's Project A.S.S.E.T. identifies millions in criminal assets